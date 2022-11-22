台積電亞利桑那廠晶片 庫克：蘋果全包了

【編譯 張詠晴】

蘋果庫克在德國透露，以後的晶片主要來自亞利桑那州工廠。彭博社報導，就是台積電的廠！

蘋果正在讓「長鏈」變「短鏈」 。

蘋果執行長庫克在近日的歐洲之行透露，未來裝置所需晶片，主要將由建設中的亞利桑那州工廠供應，減少對亞洲生產晶片的依賴。

彭博社報導，庫克所指的亞利桑那州工廠，很可能就是由台積電營運的晶圓廠。這座工廠預計2024年啟用，而且台積電也已經著眼美國第二座晶圓廠，進一步擴產「美國製晶片」。

庫克近日前往歐洲時，在德國的公司內部會議揭露這項訊息。他也說，蘋果會擴大歐洲廠的晶片供應。

庫克告訴駐德國的蘋果工程師，「我們已經決定買斷亞利桑那州一家晶圓廠的供貨，那間工廠2024 年投產，也就是說，我們距離現在大概還有兩年，但也可能更快」。

「在歐洲，我確信我們將獲得歐洲的供貨」，庫克說。

彭博新聞報導庫克談話後，台積電ADR在美股週二盤繼續凌厲漲勢，收盤漲破10趴。蘋果股價則大致文風不動。

而前一個美股收盤後，台積電已經因為股神巴菲特旗下波克夏大舉買入，猛漲一波。

蘋果和台積電發言人對此沒有評論。

英特爾同時也在亞利桑納州建設晶圓廠，竣工日期大概也在2024。英特爾雖然過去多年來擔任蘋果供應鏈，但彭博社分析，英特爾不太可能再拿到蘋果生意。蘋果Mac和其他產品算是已經和英特爾處理器分手，改用自家設計晶片，而英特爾在代工上，也還沒有實績。

處理器是所有蘋果產品的心臟，不論是Mac Pro、iPhone或是AirPod，其中的晶片都是由蘋果設計，台積電代工。經過多年的倚賴亞洲之後，將一定比例的生產遷回美國是重要的一步。

但是一個懸而未解的問題將在於，亞利桑那工廠的建設，是不是符合蘋果所需。

台積電先前表示，亞利桑納廠將採用5 奈米製程代工，初期月產能達2 萬片。但這真的能滿足蘋果放眼3奈米的更高階需求嗎？

台積電理論上應該可以引進更高階製程。蘋果也可能先利用該工廠，滿足還不需要3奈米的裝置的需求。

至於歐洲，多國政府也像美國一樣，提供各種優惠政策吸引更多晶片廠。庫克在內部會議中，沒有提到歐洲的晶片供應會從哪裡來，但媒體早已披露，台積電已跟德國政府商議建立德國晶片廠事宜。

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