0050跌破百元後 我的定期定額ETF該停扣？

【文 嚴珮華】

今年投資市場風雲變色，美元升升不息，股市跌跌不休，但ETF卻一枝獨秀大吸金。包含國內外正反向指數型ETF，今年前3季吸引514萬投資者青睞，受益人較去年底激增近6成，雙創歷史新高，其ETF規模逆勢躍升至9635億，步步近逼兆元大關。

今年ETF雖難倖免於下跌的命運，但達到分散下跌風險功能。以高股息ETF最具抗跌能力，指數型居次，產業型以電子半導體類跌勢最重。

ETF投資人不免還是會擔心：我的基金套牢後，該減碼還是加碼？定期定額投資人更想問：我的基金該不該停扣？

「只要是原型的ETF，即追蹤指數成分股的ETF，不會倒、不會變壁紙，」投資達人陳重銘說，除非基金規模太小，否則投資人可先放心。

陳重銘：避開投資台積的ETF

至於要加碼或減碼？要不要停扣？就要再檢視手中的ETF。台股的原型ETF可分為兩大族群，因目前台積電是左右台股漲跌的關鍵，陳重銘的分法是：

第一大族群是成分股中含有台積電的。這類族群又分為電子類股ETF，如中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）等；另一種是市值決定權重型，如0050、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）等ETF。

第二大族群是不含台積電成分股的ETF。這族群多為高股息ETF，如0056、國泰永續高股息（00878）等。

由於目前黑天鵝與灰犀牛滿天飛，絕對不宜躁進，陳重銘建議，目前最不宜加碼的是含有台積電成分股的電子半導體類ETF及市值決定權重型的ETF。

他解釋，因台積電站在美中科技大戰的浪頭上，隨時會受科技大戰的影響；加上美元升升不息，外資賣超台股不斷，台積電成為外資提款機首當其衝。一旦台積電下跌，台股難有好臉色。

但如果前兩年已投資了這些 ETF，目前已持有很多，手中也有部位的陳重銘感同身受說，心中一定會不安，但建議投資人，「先抱著不停損，以耐心等待這波股災結束。」

是否減碼？則視手中的現金與投資比例而定。他認為，扣除生活所需後，用於投資現金與投資金融商品的資產最佳黃金比例是1：1。因為保留了5成現金，等於儲備後援，可靜待回落時機，伺機加碼的本錢。

黃文清：不要停扣，才能扣在低點

至於定期定額是否停扣？若以定期定額投資者，原則上是不停扣，以利在低檔攤平高檔買進的機會。但陳重銘認為，如果手中投資現金不足一半，則可以考慮停扣，「先避開含有台積電的ETF，」他建議。

不過，台新投顧副總黃文清卻有完全不同的看法。「目前就是最好的投資時機！」他認為，台股今年已跌3成，從今年最高點計算，電子股下跌37％、台積電更跌了4成，台股已回到約30年前的強力支撐區。在所有的利空多已反映於跌勢下，目前已達中長期分批向下承接區。

黃文清建議此時ETF投資者絕不要停扣，才能扣在低點。擔心的投資人，可每半個月或一個月慢慢分批承接。

台股低點何時來？保持耐性，等到明年

如果有單筆資金想加碼，何時進場較佳？

綜合安聯投信、美國金融調研機構FactSet分析，美國利率不斷往上調升，企業獲利趨勢處於下修階段。標普500企業6月底時預估第3季企業獲利成長率為9.8％，實際到了第3季只剩2.9％，創下新冠疫情以來的新低。包括聯邦快遞、輝達、超微、美光均發出警示；中流砥柱產業半導體企業如台積電、英特爾、艾斯摩爾、三星、英飛凌、美光等，也紛紛紛宣布下調資本支出。

安聯投信台股團隊認為，利率不斷往上調升，直接影響市場對企業本益比的看法。根據過往經驗，通常只要超過中性利率2.5％，本益比就會下調。目前，美國還在持續升息，股市逆風持續。

「逢低加碼的時機不是現在，可耐心等到明年，」陳重銘認為明年才是加碼時點。他個人目前定期定額不停扣，手中現金也正等待逢低加碼良機。

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