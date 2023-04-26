7坪街邊小店起家！uMeal如何把健康餐盒賣進台積電、日月光 寫下年營收2億奇蹟？

【撰文‧陳葦庭】

午休時間，竹科裡的台積電張忠謀大樓員工餐廳內，八方雲集、周氏蝦捲等知名連鎖餐廳外，還有一家新創健康餐「uMeal優膳糧」，排滿準備吃午餐的員工。

去年，該公司營收近兩億元，在全台有七個實體門市，遍及台北、新竹及台南，另外也進駐台積電、日月光等大廠，光台積電，就有三廠的員工餐廳設有櫃位。

「運氣讓我們拿到台積電的入場券，但還是產品力，讓我們有機會接下這顆球。」uMeal優膳糧創辦人張煥基接受《今周刊》專訪時，一語道破他成功的關鍵。

時間回到2015年，畢業於台大生化科技系的張煥基意識到，許多慢性病或癌友往往因生病，被迫放棄吃美食，若能運用自身專業，做出美味又具營養的餐點，就有機會賺到「醫療飲食」財。

盤點各類型病友飲食需求後，他決定從全台逾兩百萬人的糖尿病族群著手。據美國糖尿病學會公布的飲食指南，碳水化合物跟鈉，是患者共同的飲食禁忌，而這條件，同時也可滿足想減肥、健身的族群。

營養、美味、價格三方拔河

於是，他和生技系的同學合作，從外送餐盒做起，用兩百萬元創辦優膳糧，並找來營養師、兩名曾在五星飯店任職的退休廚師組成團隊。沒想到，要兼顧營養跟美味並不容易。一開始，光要讓角色和想法都不同的廚師和營養師達成共識，就是件大工程。

後來，他決定將這兩大核心角色的職務明確劃分，「營養師負責畫出一條線，廚師可以大展長才，如果真的有超標，再由營養師來校正。」張煥基透露，每份餐點價格約250元，和市面上8、9百元的精準營養健康餐相比，價格具競爭力，因此很快就獲得醫療院所、上班族的肯定，平均每天售出1百多個便當，首年就獲利。

接著，張煥基發現，優膳糧僅3到4成的消費者是糖尿病患者，其他則是25歲到35歲，多半身體沒有疾病，卻常出現不舒服症狀的「亞健康」族群。他認為，當產品能擴及大眾市場，業績便可隨之提高。

2018年，他先在台北吳興街開設首家實體門市，儘管空間不到7坪，隨著健康意識抬頭和先行者優勢，平均每月業績約較過去翻倍達150萬元。但，新冠肺炎卻打亂他的擴張腳步。

原來，2019年底，張煥基已租下新竹金山街和台北公館商圈店面，打算同時搶攻科技業和學生客群。但隨著疫情在2020年初爆發，他評估，公館商圈附近的台大可能有停課風險，而年產值超過1兆元新台幣的竹科，較不可能停工，於是決定暫停公館店的展店計畫，將全部心力投入在竹科分店。

「我可以硬幹、兩家都開，也可以兩個都不要，或者擇一：先開竹科店。」張煥基沒想到的是，選了後者的他，竟讓自家健康餐新創有機會敲開台積電員工餐廳的窄門。他回憶，受疫情衝擊，竹科店開幕之初最慘時一天賣不到10份，員工甚至還得戴著口罩在路上叫賣，才有客人願意嘗試。

所幸這個情況沒持續太久，1個月後，張煥基就接到台積電員工的訊息，詢問固定外送便當的可能性，「4月開幕，5月就接到通知，有台積電員工匿名推薦。」他不諱言，當時每天外送250到3百個便當到台積電，意外成為疫情時最穩定的收入來源，「靠他們活下來！」

30秒出餐 配菜多變像玩樂高

1年後，受惠餐點接受度高，優膳糧更獲邀進駐台積電竹科12P1張忠謀大樓，其後更陸續進駐台積電12P4、南科P5廠和日月光高雄K22廠，目前每天總計賣出逾3千個便當。

「食材標準化，卻又可以無限排列組合，從點菜到出餐，30秒解決，對工程師來說速率決定一切，畢竟工程師的休息時間就只有1小時。」端著由藜麥飯、生菜、烤蔬菜、雞胸肉和蝦仁、干貝組成的餐盒，張煥基熱切地介紹著，消費者可自行如「樂高」般挑選食材組合，加上每月都會根據季節更換食材，也能維持用餐的新鮮感。

2022年，張煥基更投入上百萬元在台南增設中央廚房，就為了擴大科技廠員工餐的產能，並確保品質。

看好優膳糧前景而進一步投資的心品診所執行長蔡詩辰認為，能在預防醫學的前提下，提供好吃的餐點是該品牌的核心競爭力。

儘管成功打入科技大廠的員工餐廳市場，但張煥基並沒有放棄打造消費者品牌的創業初心，他也預告，今年將開放加盟，加速展店。

但，不具名餐飲業者提醒，健康餐食材成本較一般料理高，且企業客戶和一般消費者的營運模式不同，未來優膳糧團隊能否持續維持品質，並取得2B（對企業）、2C（對消費者）之間的平衡，不無挑戰。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1375期)

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