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馬斯克兌現承諾！最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
電動車大廠特斯拉向一間烘焙坊訂了大量的派卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克聞訊後承諾彌補。美聯社
電動車大廠特斯拉向一間烘焙坊訂了大量的派卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克聞訊後承諾彌補。美聯社

電動車大廠特斯拉向一間烘焙坊下訂價值1.6萬美元（約新台幣50萬5600元）的派，卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克聞訊後承諾，會跟店家「就此事作出彌補」，店家向媒體證實，未付帳款已結清了。

衛報報導，加州中部聖荷西烘焙坊「Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉在官方IG帳號寫出特斯拉臨時棄單4千個迷你派的前因後果，事情經媒體曝光後，馬斯克親上社群媒體平台「X」回覆，稱自己剛聽說此事，會跟店家「就此事作出彌補」，並指「民眾應該始終能夠信賴特斯拉盡力而為」。

拉塞塔里內拉26日透過電郵向衛報證實，「特斯拉剛付了我沒拿到的2000美元」。她告訴當地媒體NBC Bay Area，特斯拉一位經理提出，支付她準備上一分訂單的價值2千美元材料，同時為3月的婦女節活動預訂3600個迷你派。

不過，拉塞塔里內拉不得不謝絕，原因是店面生意蒸蒸日上，耗盡了庫存的麵包皮，隨後還要準備圓周率日（Pi Day），因此沒辦法接單。

延伸閱讀：https://udn.com/news/story/7169/7787897

烘焙 特斯拉 馬斯克

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