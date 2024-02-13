美參院即將表決 眾院議長強生事先放話將否決援助烏以台包裹法案

華盛頓郵報報導，美國參議院預計於當地時間12日針對台灣、烏克蘭和以色列的953.4億美元援助法案進行表決，不過眾議院共和黨籍議長強生（Mike Johnson）事先放話將否決法案，主張內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。

強生在聲明稿中表示，「在參議院沒有針對邊境政策提出任何改變的情況下，眾議院將不得不在這些重要問題上按照自身意志行事」，還說參院應該「回去修改現行法案內容，納入真正的邊境安全條款，徹底終結現在進行式的災難」。

美國參議院甫於11日以67票贊成比27票打破對法案的程序擱置，而參院目前正在針對法案進行表決，取決於共和黨反對派拖延的時間長短，預計接下來30小時內將有所定案，後續則將交付眾院表決。

事實上強生及其他眾院議員上週才否決過邊境安全協議法案。

去年10月以巴衝突爆發後不久，白宮便提出包裹法案，當時包括強生在內的共和黨人要求復加邊境安全措施以換取支持，可是隨後又在前總統川普帶頭下反對本月稍早公布的跨黨邊境協議。