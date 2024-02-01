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拜登支持度再下滑！跌至38% 移民、經濟問題引選民憂心

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
路透/易普索公布最新民調指出，拜登政府在移民和經濟問題上引發選民疑慮，總統拜登1月份支持度下滑到38%，遭民主黨人質疑難以迎戰共和黨最有力提名人選前總統川普。美聯社
路透/易普索公布最新民調指出，拜登政府在移民和經濟問題上引發選民疑慮，總統拜登1月份支持度下滑到38%，遭民主黨人質疑難以迎戰共和黨最有力提名人選前總統川普。美聯社

路透報導，路透/易普索（Reuters/Ipsos）上月31日公布最新民調指出，拜登政府在移民和經濟問題上引發選民疑慮，總統拜登1月份支持度再下滑，從去年12月40%下跌到38%，遲不見起色的支持度遭民主黨人質疑難以迎戰共和黨最有力提名人選前總統川普。

拜登支持度從2021年8月至今一直低於50%，路透/易普索1月稍早另份民調更顯示川普領先拜登6個百分點。

最新民調顯示，普遍選民最在意移民問題，從去年12月的11%增加到17%，共和黨受訪者中有36%將移民列為最主要擔憂，其次則有29%憂心經濟。

拜登政府致力應對美墨邊境尋求庇護者激增的問題，可是國會共和黨人在川普慫恿下極力彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），企圖破壞兩黨過去奠定的努力。

另一方面，普遍美國人最關注的還是經濟，22%受訪者提到這個問題，目前美國還在努力因應通貨膨脹及疫情後衝擊，而將近2/3受訪者（包括47%民主黨人）認為美國政府現在的經濟政策有問題。

拜登 移民

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