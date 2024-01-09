快訊

衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

美國國防部長住院太久 共和黨逼宮下台

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國防部長奧斯汀近日住院，成為在野黨攻擊政府國防不利的箭靶。（Photo from @SecDef via Twitter）
美國國防部長奧斯汀近日住院，成為在野黨攻擊政府國防不利的箭靶。（Photo from @SecDef via Twitter）

共和黨國會議員、潛在總統候選人川普持續逼問住院的國防部長奧斯汀在哪？奧斯汀因病住院，一直未出院，引發共和黨擔心美國國防因此空轉，白宮雖出面否認，但由於有傳出總統不清楚國防部長健康狀況的新聞，加上美國在俄烏、以哈戰爭的因應作為讓民眾不滿，因此引起很多討論。

在醫院照常辦公

根據《半島電視台》報導，美國總統拜登近日表示，目前並沒有辭退國防部長奧斯汀的打算。70歲的奧斯汀自1日因健康因素住院後，至今尚未出院。共和黨國會議員批評，這使得國防部失去提醒總統有關中東衝突戰況的功能，讓以哈衝突恐擴大到周圍國家。

前總統川普也在他的專屬社群平台Truth Social發文說，奧斯汀相關病情對外缺乏透明性，若不將奧斯汀開除，恐讓國防失去專業性。川普痛批，奧斯汀已經失蹤一周，沒有人找得到他。共和黨紐約國會議員史黛芬妮克也要求奧斯汀辭職，但白宮發言人卡琳·尚皮耶回應說，對奧斯汀有完全信心。

盼以哈衝突別擴大

白宮發言人柯比則說，奧斯汀復原進度良好，在醫院也可以處理日常業務，但近日也有媒體報導拜登可能也不知道奧斯汀的健康狀況，讓此事在國內掀起伊波討論風潮，而這也反應出美國民眾對於國家在海外軍事行動的不滿逐漸上升。

衛報》提到，美國國務卿布林肯近日在中東積極斡旋，在近日也來到了以色列，並向以色列總理納坦雅胡表達不要讓以哈衝突擴大的訴求。不過美國內部，反戰與不滿政府處理消極的聲浪逐漸上升，而今年底又要進行美國總統選舉，對要連任的拜登來說是相當巨大的考驗。

【更多精采內容，詳見

美國 共和黨

延伸閱讀

中共中聯部長劉建超：中美要有效管控分歧 做彼此夥伴

鞏固非裔鐵票 拜登訪南卡州：種族主義 永無存在空間

川普擬衝刺 3月奪共和黨總統提名 德桑提斯、海理盼拖住

與美國搶人 歐盟核准瑞典鋰電池赴德設廠補助

相關新聞

美國國防部長住院太久 共和黨逼宮下台

美共和黨國會議員、潛在總統候選人川普持續逼問住院的國防部長奧斯汀在哪？奧斯汀因病住院，一直未出院，引發共和黨擔心美國國防因此空轉，白宮雖出面否認，但由於有傳出總統不清楚國防部長健康狀況的新聞，加上美國在俄烏...

將在聯邦法院現身 川普主張享起訴「絕對豁免權」

美國前總統川普預定今天在聯邦法院現身，主張當過總統的他應享「絕對豁免權」，在被控密謀推翻2020年大選結果一案免受起訴

天災加劇 虧損慘重…住宅險、車險飆漲難負擔 保障卻縮水

受氣候變遷加劇天災影響，導致各大保險公司虧損嚴重，紛紛調高保費並限縮保險條款，直接影響到消費者，新澤西州、紐約州與加州當...

挨餓、被鞭…喬州韓女遭教友虐死棄屍 震驚韓裔社區

33歲女子趙世熙(Sehee Cho，音譯)為尋求心靈創傷療癒，2023年7月從南韓抵達喬治亞州亞特蘭大郊區羅倫斯維爾(...

鞏固非裔鐵票 拜登訪南卡州：種族主義 永無存在空間

尋求連任的拜登總統8日在南卡羅萊納州競選拜票。他選擇在2015年白人槍殺9名非裔教友的南卡州教堂發表競選談話，矢言白人至...

中國公民陳天橋成全美第82大地主 擁19.8萬英畝林地

根據最新出爐的「土地報告」(The Land Report)，靠網絡遊戲發家的中國公民、億萬富翁陳天橋(Chen Tia...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。