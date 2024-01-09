美國國防部長住院太久 共和黨逼宮下台

美共和黨國會議員、潛在總統候選人川普持續逼問住院的國防部長奧斯汀在哪？奧斯汀因病住院，一直未出院，引發共和黨擔心美國國防因此空轉，白宮雖出面否認，但由於有傳出總統不清楚國防部長健康狀況的新聞，加上美國在俄烏、以哈戰爭的因應作為讓民眾不滿，因此引起很多討論。

在醫院照常辦公

根據《半島電視台》報導，美國總統拜登近日表示，目前並沒有辭退國防部長奧斯汀的打算。70歲的奧斯汀自1日因健康因素住院後，至今尚未出院。共和黨國會議員批評，這使得國防部失去提醒總統有關中東衝突戰況的功能，讓以哈衝突恐擴大到周圍國家。

前總統川普也在他的專屬社群平台Truth Social發文說，奧斯汀相關病情對外缺乏透明性，若不將奧斯汀開除，恐讓國防失去專業性。川普痛批，奧斯汀已經失蹤一周，沒有人找得到他。共和黨紐約國會議員史黛芬妮克也要求奧斯汀辭職，但白宮發言人卡琳·尚皮耶回應說，對奧斯汀有完全信心。

盼以哈衝突別擴大

白宮發言人柯比則說，奧斯汀復原進度良好，在醫院也可以處理日常業務，但近日也有媒體報導拜登可能也不知道奧斯汀的健康狀況，讓此事在國內掀起伊波討論風潮，而這也反應出美國民眾對於國家在海外軍事行動的不滿逐漸上升。

《衛報》提到，美國國務卿布林肯近日在中東積極斡旋，在近日也來到了以色列，並向以色列總理納坦雅胡表達不要讓以哈衝突擴大的訴求。不過美國內部，反戰與不滿政府處理消極的聲浪逐漸上升，而今年底又要進行美國總統選舉，對要連任的拜登來說是相當巨大的考驗。

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