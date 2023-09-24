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美越洽談史上最大規模軍售案 美可望出售F-16戰機 將激怒中國

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
知情人士透露美國和越南正在商談有史以來規模最大的武器轉讓協議，且有望在2024年內拍板敲定計畫。美國總統拜登9月11日出訪會晤越南國家主席武文賞。
知情人士透露美國和越南正在商談有史以來規模最大的武器轉讓協議，且有望在2024年內拍板敲定計畫。美國總統拜登9月11日出訪會晤越南國家主席武文賞。

路透引述知情人士報導，美國越南正在商談有史以來規模最大的武器交易協議，且有望在2024年內拍板敲定計畫，包含向越南出售美國F-16戰機，此軍售案恐激怒中國，並將俄羅斯邊緣化。

該協議仍處於早期階段，尚未敲定具體細節，最終也可能落空。不過這是過去一個月來，在河內、紐約和華府等地的美越官方會談中的重要議題。

另外，一名不願具名的消息人士指出，華府正在考慮制定特別融資條款，協助資金短缺的越南購入價格昂貴的軍備，以此擺脫對低成本俄製武器的一貫依賴。

目前白宮及越南外交部均未置評。

儘管美越重大武器交易可能激怒中國，但中國在南海主權爭議上日益強硬的態度也讓越南備感擔憂。

本月稍早美國總統拜登（Joe Biden）出訪越南，越南政府將美國從「全面夥伴」提升至最高層級的「全面戰略夥伴」，與越南和中國及俄國的外交關係同一等級，象徵美越關係在越戰結束近半世紀以來的重大轉捩點。

越南 美國 華府

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