美越洽談史上最大規模軍售案 美可望出售F-16戰機 將激怒中國

路透引述知情人士報導，美國和越南正在商談有史以來規模最大的武器交易協議，且有望在2024年內拍板敲定計畫，包含向越南出售美國F-16戰機，此軍售案恐激怒中國，並將俄羅斯邊緣化。

該協議仍處於早期階段，尚未敲定具體細節，最終也可能落空。不過這是過去一個月來，在河內、紐約和華府等地的美越官方會談中的重要議題。

另外，一名不願具名的消息人士指出，華府正在考慮制定特別融資條款，協助資金短缺的越南購入價格昂貴的軍備，以此擺脫對低成本俄製武器的一貫依賴。

目前白宮及越南外交部均未置評。

儘管美越重大武器交易可能激怒中國，但中國在南海主權爭議上日益強硬的態度也讓越南備感擔憂。

本月稍早美國總統拜登（Joe Biden）出訪越南，越南政府將美國從「全面夥伴」提升至最高層級的「全面戰略夥伴」，與越南和中國及俄國的外交關係同一等級，象徵美越關係在越戰結束近半世紀以來的重大轉捩點。