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有借無還！4年前借給白宫展示的以色列國寶 竟出現在川普海湖莊園

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局得知文物竟「住進」美國前總統川普位於佛州棕梠灘的海湖莊園。美聯社
以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局得知文物竟「住進」美國前總統川普位於佛州棕梠灘的海湖莊園。美聯社

以色列《國土報》報導，以色列古代陶製油燈等系列國寶「滯留」美國，近日以國文物局（Israel Antiquities Authority）得知文物竟「住進」美國前總統川普（Donald Trump）的佛州私宅——海湖莊園（Mar-a-Lago）。

2019年，以國文物局時任局長哈桑（Israel Hasson）批准短期出借陶製油燈和燭台等國寶，供美國白宮12月的光明節活動所用。彼時白宮主人正是川普。然而，礙於文物來自約旦河西岸占領區，最終並未派上用場。

事後文物局打算透過專用遞送員取回文物，不料2020年初爆發新冠疫情，未免一般運送造成損壞，這批國寶遂「滯留」美國。

哈桑表示，當時文物局主要捐贈人之一的美籍猶太裔福克斯（Saul Fox）也有參與白宮活動，並被請託妥善照料文物，直至它們安全回家。沒想到這一拖就是4年。

直到最近，以國官員得知這批文物竟然住進川普位於佛州棕櫚灘的海湖莊園。

去年，莊園遭聯邦調查局（FBI）搜索，調查人員在臥室起出一箱箱卸任後不當持有的密件。

目前仍不清楚文物如何落入海湖莊園，抑或川普是否知情。

然而，哈桑向《國土報》表示，就連以國外交事務部戰略事務長德莫（Ron Dermer）和前駐美大使費德曼（Israel David Friedman）多次聯繫欲取回文物都不了了之。

本月18日，以國官員則表示「誤會一場」，且說文物局「太晚意識到問題」。

文物 美國 川普

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