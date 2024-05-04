超噁！南韓國民啤酒倒出「一大坨黏稠鼻涕」 燒酒傳異味竟混入柴油

南韓近期爆發一連串食安風波，濟州島傳出某餐廳販售腐爛的假黑豬肉，近日更有民眾在知名美式賣場購買啤酒，將啤酒倒出時卻發現裡頭混有黏稠物，外觀形似鼻涕，引發不少常客對其品質產生疑慮。此外，有民眾在聚餐時發現燒酒出現柴油味，經確認後業者才坦言保管過程出了紕漏，導致柴油混入其中。

南韓電視台JTBC時事節目《事件班長》近日接獲民眾投訴，該民眾在不久前於好市多購買品牌「FiLite」（필라이트）的罐裝啤酒，且一次購買3大箱（每盒24罐），到家後他將啤酒放進冰箱冷藏，直至近日打開喝時，卻見啤酒出現驚人變化。

民眾自認相當幸運，由於他先將啤酒倒進玻璃杯，這才得以發現啤酒出現異樣，他將白色黏稠泡沫拍攝下來，並拿筷子夾起說道，「這根本就是鼻涕了吧」。對此，南韓食品生命工學博士車允煥（音譯）分析，可能是製造過程中未能如實混合增稠劑或其他蛋白質等成分，「雖然看起來沒有毒性，但製造商必須採取應對措施」。

節目中提到，南韓知名論壇Nate Pann也出現民眾投訴啤酒出現黏稠狀的發文，與前例同樣為藍色鋁罐的FiLite啤酒，原PO表示他已經購買該品牌的啤酒長達數年，然而最近卻連續兩次出現黏稠狀的白沫。對此，其他網友留言也反映，「最近買了一盒24個，今天為了以防萬一，又開了一罐，黏稠的史萊姆（指黏稠物）又出來了，就全部扔掉了」、「我家啤酒也出現像鼻水的黏稠液體」。

此外，《事件班長》更指出，最近有民眾投訴，他近期前往首爾某烤肉店聚餐，然而打開燒酒後卻傳出異味，烤肉店老闆一聞驚覺竟是「柴油味」，因此急忙在結束營業後，檢查其餘燒酒，發現共有20瓶燒酒一打開瓶蓋就能聞到濃濃的異味。餐廳業者立即致電詢問，製造商派人來店確認，證實確實沾染上柴油，由於廠房保管過程出現紕漏、將燒酒和柴油存放同一空間，加上燒酒玻璃瓶有「細微孔洞」，這才導致柴油混入燒酒。

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