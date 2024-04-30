加拿大國際學生校外工作時數 將限縮至每週24小時

國際學生可長時間校外工作，曾是不少人選擇留學加拿大的一大誘因。加拿大移民部長米勒（Marc Miller）今天宣布，9月開始，國際學生校外打工時數將從目前每週最多40小時，減至24小時。

這是米勒繼今年初宣布加拿大未來2年將大幅限縮國際學生簽證核發數量之後，另一項對國際學生政策修正。

加拿大政府有關國際學生校外工作時數規定，COVID-19疫情期間曾由每週20小時增至每週40小時，當時增加時數的目的，一方面緩解疫情期間勞動力短缺問題，同時減輕國際學生在生活成本上升情況下面臨的經濟負擔。

米勒今天在記者會中表示，「之前的成功措施幫助加拿大經濟從疫情中復甦，現在已不再有此必要。說明白一點，加拿大國際學生計劃的目的是學習，不是工作」。

一邊求學、一邊在校外工作，是國際學生赴加拿大求學的重要動力，除了可以透過工作來支付學雜費，未來若取得加拿大永久居留權，在地工作經驗也會很有幫助。

過去10年來，加拿大國際學生入學人數倍增，去年達逾90萬名；加拿大雇主也很習慣讓留學生填補快餐店、零售業、倉庫或工廠等低薪職缺。

米勒指出，疫情爆發前，國際學生每週最多只能在校外打工20小時，疫情期間此限制取消，逾8成留學生工作時數逾20小時，現在恢復時數限制但比以前多4小時，是想合理地讓打工學生可以每週輪班3次，每次8小時。

米勒說明，「在大專院校求學期間增加打工時間，可能導致學業成績下降，增加學生退學風險。我們需要支持國際學生，確保他們為成功做好準備」。

加拿大聯邦政府面對民眾批評移民數量高、房價難以負擔，稍早也宣布未來3年內，將臨時居民數量從目前占總人口6.2%減至5%，但國際學生和畢業後持工作許可證者，也占了加拿大人口很大一部分。米勒去年接任移民、難民和公民部長以來，已經持續做出一連串改革。

據媒體報導，和許多加拿大人一樣，有些留學生因租金和生活成本飛漲，陷入經濟困境，不得不向社區食物銀行求助。