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母親搬去安養院決定賣掉老家 金額讓她驚喜「養老不用愁」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性因為老家沒人居住，決定賣掉空屋。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性因為老家沒人居住，決定賣掉空屋。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

不動產買賣有許多竅門，可說是一門深奧的學問，如何挑到最適當日期脫手，讓自己的投資不至虧本，並不是一件簡單的事情。熟知相關的法規，找到最好的方式賣出，考驗屋主做了多少功課。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名S女士的50多歲女性，父親在多年前已經過世，母親雖然在老家生活了一陣子，不過因為擔心發生什麼意外狀況，後來便安排住進了長照機構。然而，因為S女士和妹妹都已經嫁人，老家變成沒有任何人居住的狀況，使得姊妹考慮賣掉房子，並均分賣掉的錢。

在賣房的過程中，S女士由於符合日本相關高齡者搬走後，可以減免不動產販售時扣稅的資格，得以省下上百萬日幣稅金。S女士因此在母親的同意之下，決定將這棟65坪、兩層樓高的房子賣掉。

由於屋齡已經超過50年，一般來講會直接拆除，但如果在買家的同意下，也可以直接交屋。後來賣房的手續都得以順利進行，最終賣掉的金額，還是50年前買房時的好幾倍，讓S女士一家相當驚喜，且有了這筆資金，將來養老的經費，就能不愁著落。

老家 房子 高齡者 稅金

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