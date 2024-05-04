南韓出手打擊「縮水式通膨」！產品減量未告知將挨罰23萬元

南韓宣布打擊「縮水式通膨」（shrinkflation），警告食品製造商及供應商若將產品減量，必須告知顧客，否則最高將開罰1000萬韓元（約新台幣23.8萬元）。

金融時報報導，南韓公平交易委員會（KFTC）3日表示，將減量產品同時保持價格不變，且又未告知消費者的做法，是「不公平交易行為」。

KFTC在聲明中說，「這項新政是為了避免企業沒有充分公告就減少或降低產品尺寸、標準、重量或數量，導致民眾在不知情下承受物價高漲負擔。」

此項政策出台之際，國際社會及消費者對於透過縮減產品產量，把通膨成本轉嫁給顧客的做法感到不滿。

美國總統拜登3月批評企業將產品減量，法國財長則稱縮水式通膨是「騙局」，並宣布超市必須在減量的產品上貼上標籤。

根據南韓新規，像是火腿、起司和麵條等加工食品及衛生紙、牙膏和清潔劑等民生用品製造商，若因產品減量而使單位價格提高，必須公告3個月。

這項規定5月起展開3個月寬限期，8月正式上路，初犯者將處以500萬韓元罰款，再犯就罰1000萬韓元。