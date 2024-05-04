橄欖油一哥陷「完美風暴」

氣候變遷、價格狂飆、高利率和高通膨等因素，合力形成了一場完美風暴；全球最大橄欖油生產商、西班牙的Deoleo公司形容，該行業正面臨史上最艱困時刻之一，呼籲進行 「深度變革」，嚴防極端氣候在內的外部因素，影響市場供需。

西班牙連兩年高溫，使橄欖收成欠佳，橄欖油價格飆升到消費者和業界人士瞠目結舌的程度。西班牙的橄欖油產量在全球占比逾40%，是國際價格的參考指標。

西班牙安達盧西亞特級初榨橄欖油的價格，在1月飆高到每公斤9.2歐元（9.84美元）的創紀錄水準，「液體黃金」名不虛傳。價格在4月19日降到大約7.8歐元，低於3月底的8歐元，部分原因是產量預期會增加，且3、4月天降甘霖。但分析師說，橄欖油儲備減少，市場對未來幾個月橄欖油價格有可能突然飆高，感到焦慮。

除了西班牙，希臘和義大利等地中海周邊南歐國家，近年的橄欖油產量也飽受極端氣候衝擊。

Deoleo銷售長古茲曼形容，這是該行業史上最艱困時刻之一。他說：「高通膨、高利率，以及橄欖油收成預測不妙，導致價格大漲。在得知2024／2025年可能的收成之前，還有好幾個月，價格預料會持續波動。」