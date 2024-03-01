快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

達里歐：美股七雄還沒全面泡沫 特斯拉有點貴、這兩家還算便宜

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透

橋水基金創辦人、億萬富豪達里歐（Ray Dalio）表示，「美股七雄」股票「有點泡沫，但還沒處在全面的泡沫中」。他說，Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta還算便宜，而特斯拉則是有點貴了。

達里歐周四（29日）在LinkedIn貼文，顯示他對美國股市的分析，並釐清美股在持續上漲後是否存在價格泡沫。

「美股七雄」—由Alphabet、Meta、亞馬遜、輝達（Nvidia）、微軟、蘋果和特斯拉（Tesla）所組成，這一族群自去年1月來已大漲超過80%。

達里歐總結說，以包含當前價格、新買家、多頭氛圍和槓桿等多項因素在內的專有公式來衡量，美股整體上「看起來泡沫不是相當大」。

他說：「這些水準目前和以往的泡沫一致」，「我們的數據顯示，雖然股票可能已大幅上漲，我們目前不太可能處在泡沫中」。

達里歐表示，美股七雄的市值大致是與獲利一同成長的。

不過達里歐說，他對美股七雄的信心正在降低，原因是AI帶來的影響仍是不確定。

Alphabet 特斯拉 美股

延伸閱讀

特斯拉面臨約6千名勞工發動集體訴訟 和這問題有關

馬斯克兌現承諾！最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

特斯拉訂4千個派棄單…烘焙店發文後生意激增 老闆：未收到馬斯克訊息

損失50萬！烘焙坊接到特斯拉「4千個派」大單 卻在最後一刻被棄單

相關新聞

股指連漲4個月 那指史指同創新高

那斯達克指數上漲至2021年11月以來的首次收盤紀錄。

全球稅務改革協議 踢鐵板

一項旨在對跨國企業徵稅的全球稅務改革協議，踢到鐵板，眼看就達不到6月底前落實的截止期限，20國集團（G20）財政部長會議...

去年全球超級富豪變多了

最新報告顯示，2023年全球超高淨值（UHNW）富豪增加4.2%，扭轉2022年的下滑頹勢，且這波成長主要由北美地區引領...

惠普上季營收下滑 減幅收斂

個人電腦（PC）大廠惠普（HP）上季營收下滑，不過減幅連續第三季收斂，被視為PC市場趨穩、今年將恢復成長的跡象，但消費者...

比特幣狂飆觸及6.4萬美元 兩個月勁揚逾40%

比特幣28日盤中一度漲至64,037美元，為2021年11月來首度漲破64,000美元大關，距離歷史新高68,990美元...

達里歐：美股七雄還沒全面泡沫 特斯拉有點貴、這兩家還算便宜

橋水基金創辦人、億萬富豪達里歐（Ray Dalio）表示，「美股七雄」股票「有點泡沫，但還沒處在全面的泡沫中」。他說，G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。