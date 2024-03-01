達里歐：美股七雄還沒全面泡沫 特斯拉有點貴、這兩家還算便宜
橋水基金創辦人、億萬富豪達里歐（Ray Dalio）表示，「美股七雄」股票「有點泡沫，但還沒處在全面的泡沫中」。他說，Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta還算便宜，而特斯拉則是有點貴了。
達里歐周四（29日）在LinkedIn貼文，顯示他對美國股市的分析，並釐清美股在持續上漲後是否存在價格泡沫。
「美股七雄」—由Alphabet、Meta、亞馬遜、輝達（Nvidia）、微軟、蘋果和特斯拉（Tesla）所組成，這一族群自去年1月來已大漲超過80%。
達里歐總結說，以包含當前價格、新買家、多頭氛圍和槓桿等多項因素在內的專有公式來衡量，美股整體上「看起來泡沫不是相當大」。
他說：「這些水準目前和以往的泡沫一致」，「我們的數據顯示，雖然股票可能已大幅上漲，我們目前不太可能處在泡沫中」。
達里歐表示，美股七雄的市值大致是與獲利一同成長的。
不過達里歐說，他對美股七雄的信心正在降低，原因是AI帶來的影響仍是不確定。
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