折疊機市場 競爭白熱化

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國大陸手機製造商華為最快可望在第2季推出螢幕能折疊兩次的「三折機」。（美聯社）
中國大陸手機製造商華為最快可望在第2季推出螢幕能折疊兩次的「三折機」。（美聯社）

今年全球折疊機市場的競爭將更加白熱化，中國大陸手機製造商華為最快可望在第2季推出螢幕能折疊兩次的「三折機」，折疊機龍頭三星電子也不甘落於人後，可能加入戰局。

綜合外媒報導，華為最快可望在第2季推出折疊兩次的智慧手機，螢幕可能採字母S、或字母Z的型態折疊。華為已傳出去年正與台灣兩家業者合作，取得製造折疊機的關鍵零組件。

這類新型折疊機，配備可折疊兩次的主螢幕，可將螢幕分成三大區塊。業界預期，當這類機型的螢幕徹底展開時，可作為平板使用。

IT媒體PhoneArena曾報導，三折機未來可望取代平板電腦。華為作為市面上最薄折疊機的製造商，可望推出保有輕薄元素的三折機。

爆料達人Revegnus在社群平台X發文說，在華為三折機幾乎篤定第2季問世之際，三星也絕不能錯失推出全球第一支三折機的頭銜，因此外界盛傳三星會在今年把三折機加入產品陣容。

折疊機龍頭三星已長期進行相關研究。該公司在去年已公布相關專利、並展示三折機，顯示已具備推出這類產品的技術。

根據三星去年提交給美國專利商標局（USPTO）的一項專利，其技術可強化三塊螢幕的連通性，包括配備軸承和螢幕感知器，可偵測手機折疊的狀態，並檢測運作狀態。

然而，一些產業專家質疑三折機能否在短期內問世。南韓一位匿名產業主管說，考量到現行的折疊機還在起步階段，三折機可能要更久以後才會上市，「重點不在誰先推出多折機，而是誰能造出更耐用、更好用的產品」。

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