台積電日本二廠落腳地點曝光 日媒：2月6日將正式發表細節
日本媒體報導，台積電考慮在熊本縣內建設的第二座工廠，也將落腳在菊陽町，並將在2月6日正式發表。
熊本日日新聞報導，熊本出身的日本農林水產大臣坂本哲志，28日在地方聚會上透露這項消息。台積電董事長劉德音在先前18日的法說會上表示，關於熊本二廠，「目前還在評估階段，正在與日本政府討論中」，並表示若確定設廠，預料將生產7~16奈米產品。
報導指出，熊本二廠的建設地點，預料將會位在去年底完工的一號廠隔壁。台積電先前也表示，若要建設第二座工廠，「將會選在建設中的工廠周邊」。在去年度的追加預算中，日本經產省已追加用來支援尖端晶片生產基礎建設的預算，預計補助熊本二廠約7,500億日圓（50.6億美元）。
共同社本月初已報導，台積電熊本一廠預計將在2月24日舉行開幕典禮。伴隨台積電的設廠，熊本縣預估未來10年必須要花大約1,140億日圓，整備基礎建設，中央政府也已約定好會提供多年的財政支援。
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