ECB可能Q3降息 歐元看升

巴隆金融周刊（Barron's）分析，由於歐洲央行（ECB）2024年的降息時機可能比美國聯準會（Fed）晚，且降息幅度也相對較小，專家預料2024年歐元將對美元進一步升值。

降息常會使本國貨幣走貶，因此各大央行的降息順序，將塑造未來一年全球匯市的走勢。匯市原先預期，ECB將最早降息，但2023年底市場轉而預期Fed將先降，將有助歐元對美元升值。

交易商目前預期，Fed將於3月降息。經濟學者預料ECB將於第2季開始降息，但由於ECB做重大決定時通常較為費時，例如ECB直到2023年9月還繼續升息，而美、英行此時已暫停升息，因此預期ECB第2季降息都可能太早。

ING集團全球市場主管透納表示，ECB較可能到第3季才降息。

從數據來看，歐元區11月通膨率已降到2.4%，最接近2%目標，英國通膨率仍達3.9%，美國為3.1%，因此照理說應該是ECB最先降息。

再者，歐元區經濟疲軟，也是ECB應該先降息的原因之一。歐元區2023年第3季經濟萎縮0.1%，瀕臨衰退，且預料德國2023年底已陷入衰退，英國情況略好。相較下，美國2023年第3季經濟成長5.2%。

降息幅度可能比時間早晚更為重要。透納預期Fed的降息規模將比ECB大得多，不利對美元，並提供歐元少許支撐。他預測2024年底時，歐元兌美元匯率將升到1.15美元，比2023年底升值4%；FaceSet機構對48位經濟學者的訪調顯示，學者預測的平均匯率為1.12美元。