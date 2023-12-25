輝達年營收 將稱霸晶片業

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
AI晶片龍頭輝達今年度的營收有望達到588億美元，將超越三星電子或英特爾等晶片大廠，躍居半導體業的新一代營收王。（路透）
AI晶片龍頭輝達今年度的營收有望達到588億美元，將超越三星電子或英特爾等晶片大廠，躍居半導體業的新一代營收王。（路透）

隨著人工智慧（AI）題材今年來火熱發燒，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今年度營收有望超越英特爾或三星電子，成為半導體業的新一代營收王，顛覆過去30年來若非英特爾、就是三星電子稱王的全球晶片業版圖，輝達明年營收的領先差距更可望擴大。

QUICK FactSet彙整的分析師預估顯示，輝達在止於2024年1月底的今年度營收，預料將比去年度倍增至588億美元。相較下，分析師預估，三星電子半導體部門今年營收將銳減34%至約490億美元，英特爾全年營收也將年減14%到539億美元。

另據FactSet的資料，華爾街分析師預估輝達2023年日曆年的營收將為562億美元，高於英特爾同期預估值的539億美元，為輝達營收首度超越英特爾，成為美國營收最高的晶片製造商。

這顯示輝達今年營收將超越其他晶片大廠，成為全球半導體業新一代營收王。研究業者顧能公司（Gartner）的數據顯示，英特爾1992年來便雄踞全球半導體業營收霸主25年，2017年起與三星電子爭奪王座，雙方互有往來，2022年三星電子營收超越英特爾，成為業界第一。

FactSet的數據也指出，輝達2024年日曆年的營收預料將激增59%至892億美元，英特爾則預料將成長13.3%至611億美元，雙方差距拉大。

繪圖處理器（GPU）市場能為機器學習提供運算能力，對AI至關重要，在GPU市場擁有高市占的輝達，股價的強勁漲勢已成為今年的股市題材之一，即便競爭對手超微（AMD）12月初發表AI晶片希望挑戰輝達，輝達股價依然大漲。

其他對手正試圖趕上輝達。超微執行長蘇姿丰本月稍早說，超微認為AI是「過去50年來最大的單一轉型科技」，「唯一能相比擬的，可能是網際網路問世」，「但差異在於，AI獲得採用的速度將會更快，而且快很多」。英特爾12月也表示明年將開始出貨一款新的AI晶片，著眼資料中心應用。

在AI熱潮之前，資料中心主要仰賴中央處理器（CPU），現在資料中心運用GPU提供的平行運算能力，在相同時間內以更高的效率執行任務。

超微一年前預估，資料中心AI加速器市場規模到2027年時將達1,500億美元，現在蘇姿丰預期，這塊市場將擴增至超過4,000億美元。

半導體 蘇姿丰 美國

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