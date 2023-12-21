美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

美元指數（DXY）周三上漲，因美股午後賣壓提振美元的避險吸引力，而英國通膨大幅降溫導致英鎊大跌。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%，報102.408，結束連二日頹勢。美元指數截至周二的一周內下跌約1.5%，聯準會（Fed）立場轉鴿讓市場押注最快會在3月降息。

Monex USA的外匯交易員Helen Given指出，周三美元反彈的部分原因是市場對美元的避險買盤，並對Fed是否真的會像市場預期的那樣迅速降息心存懷疑。

投資人目前正觀望周五的美國通膨數據，以尋找Fed未來政策行動的線索。

英鎊重貶0.8%，報1.2633美元，早先曾跌至近一周低點1.2625美元。

英國11月通膨降至兩年多來低點，促使投資人完全押注英國央行在2024年5月之前降息，並認為在3月前降息的可能性接近50%。

歐元兌美元貶值0.4%，報1.0941美元。日圓兌美元升值0.1%，報143.64，日本央行周二維持超寬鬆貨幣政策，並選擇等待更多線索以做為政策轉變的依據。