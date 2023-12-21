快訊

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

黑道揭秘日本監獄生態！看病免費但風險高 休息時讀「三國」小說最夯

救通膨靠一張嘴？阿根廷新政府的貨幣貶值政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英鎊周三重貶0.8%，報1.2633美元。英國11月通膨降至兩年多來低點，促使投資人完全押注英國央行在2024年5月之前降息。路透
英鎊周三重貶0.8%，報1.2633美元。英國11月通膨降至兩年多來低點，促使投資人完全押注英國央行在2024年5月之前降息。路透

美元指數（DXY）周三上漲，因美股午後賣壓提振美元的避險吸引力，而英國通膨大幅降溫導致英鎊大跌。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%，報102.408，結束連二日頹勢。美元指數截至周二的一周內下跌約1.5%，聯準會（Fed）立場轉鴿讓市場押注最快會在3月降息。

Monex USA的外匯交易員Helen Given指出，周三美元反彈的部分原因是市場對美元的避險買盤，並對Fed是否真的會像市場預期的那樣迅速降息心存懷疑。

投資人目前正觀望周五的美國通膨數據，以尋找Fed未來政策行動的線索。

英鎊重貶0.8%，報1.2633美元，早先曾跌至近一周低點1.2625美元。

英國11月通膨降至兩年多來低點，促使投資人完全押注英國央行在2024年5月之前降息，並認為在3月前降息的可能性接近50%。

歐元兌美元貶值0.4%，報1.0941美元。日圓兌美元升值0.1%，報143.64，日本央行周二維持超寬鬆貨幣政策，並選擇等待更多線索以做為政策轉變的依據。

通膨 指數 英國

延伸閱讀

美股道瓊指數重挫475點 連9紅止步

獲利賣壓出籠…美股中止連9日上漲 道瓊大跌475點

11月外銷訂單轉正終結連14黑 終端需求未明顯回升…廠商備貨謹慎

美債ETF 布局良機到

相關新聞

油價連三升但漲幅收斂 金價小跌等待美數據出爐

國際油價周三（20日）小幅走高，勉強守住了三連漲的走勢，紅海航運風險蓋過了美國原油庫存增加的影響；金價周三小幅下跌，交易...

花旗傳退出全球不良債券交易業務 提高實現財測的可能性

花旗集團（Citigroup）據悉已經決定退出回報不佳的不良債券交易業務，這是執行長范潔恩 （Jane Fraser）力...

蘋果請求延後Apple Watch進口禁令失敗

美國國際貿易委員會（ITC）周三公告，決定拒絕蘋果延後進口禁令的請求，兩款蘋果新款智慧手表仍將自耶誕節（25日）起，禁止...

台積電等半導體廠競相投資 德供應鏈廠商可望受益

台積電等半導體大廠接連前往德國設廠，若就近尋找合作廠商，在地的默克、賀利氏、達思、愛思強等半導體供應鏈廠商有機會分食商機

美光報喜 重申記憶體2024復甦 AI帶旺資料中心伺服器需求

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收財測強勁，顯示資料中心的需求正協助抵銷個人電腦與智慧手機市場復甦緩慢的情勢，且...

美元止住二連跌 受避險買盤推升 英鎊隨英國通膨走貶

美元指數（DXY）周三上漲，因美股午後賣壓提振美元的避險吸引力，而英國通膨大幅降溫導致英鎊大跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。