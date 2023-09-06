油價又漲！沙俄減產延至年底 後市仍看高 通膨隱憂再起

布蘭特原油價格周二站上每桶90美元，為去年11月以來首見，因為OPEC+沙烏地阿拉伯以及俄羅斯表示，自願將每日減產100萬桶的計畫再延長至年底。另外，黃金創一個多月來最大跌幅，美元升值和美債殖利率上揚，交易員押注即使聯準會本月暫停升息，利率也將居高不下。

油價漲引發通膨隱憂

沙國自7月以來每日減產100萬桶，這本來是一項臨時措施，先前延長一個月到9月底後，現在再延三個月到12月底。沙國每日石油產量六個月內均保持在大約900萬桶水準，為數年來最低。俄國也宣布每日減產30萬桶的措施延至年底。沙、俄兩國的舉動出人意料，投資人原本預計自願減產只延至10月底，全球經濟的通膨隱憂重新被點燃。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo在給客戶的一份報告中寫道：「隨著減產延長，我們預計今年第4季的市場缺口將超過每日150萬桶。」瑞銀目前預計布蘭特原油到年底將升至每桶95美元。

經歷過去一周的漲勢後，布蘭特原油的相對強弱指標已處於超買區域，這讓交易員做好了迎接技術性回檔的準備。不過，隨需求上揚至創紀錄水準而庫存下降，石油市場一直趨緊。即使對中國大陸經濟成長的憂慮加

劇，也無損夏季漲勢。自6月底以來，布蘭特和西德州原油期貨均上漲逾20%。周二的紐約布蘭特11月原油期貨上漲1.04美元，報每桶90.04美元，西德州10月原油期貨較上周五漲1.14美元，報每桶86.69美元。

黃金跌逾1個月最大

投資人正在等待下一輪美國經濟數據以評估聯準會反應；繼數據顯示就業市場降溫，對今年貨幣政策進一步收緊的押注在過去一周急劇下降。黃金現貨下跌0.9%，報每英兩1,925.94美元。白銀現貨下跌1.9%，報每英兩23.531美元。

美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二接受CNBC採訪時表示，鑒於近期數據顯示通膨繼續放緩，決策者有餘地可負擔「謹慎推進」升息行動。克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也表示，聯準會可能需要進一步升息，但她沒有透露下次會議上應該做些什麼。

銅價盤中也一度下跌，因數據顯示中國大陸服務業成長放緩，進一步證明復甦難獲動力，抑制了政府刺激措施引發的樂觀情緒，而歐洲綜合PMI指數低於預期，加深悲觀情緒。截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）銅上漲0.4%，報每噸8,487美元。

LME期鋁下跌0.9%，報2193美元/噸；LME期鎳基本持平，報21039美元/噸；LME期鋅下跌0.3%，報2472.5美元/噸；LME期錫上漲0.3%，報26445美元/噸；LME期鉛上漲0.5%，報2233.5美元/噸