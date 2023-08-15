葉倫：預防綠能鏈過度集中

美國財政部長葉倫表示，美國正努力建構具有韌性且多元化的潔淨能源供應鏈，以保護美國經濟安全，同時預防供應鏈過度集中少數國家帶來的風險。

葉倫14日赴拉斯維加斯參觀一座推動潔淨能源計畫的培訓中心，並於參觀後發表重要談話，在這份事先準備的講稿中，內容包含美國擺脫化石燃料時面臨的挑戰。根據此講稿，葉倫稱讚美國經濟持續展現韌性，也強調通膨削減法案等關鍵法案的重要性，例如幫助美國重建製造業基礎和減少瓶頸、減輕干擾，以及保護美國經濟安全。

根據路透取得的講稿，葉倫說：「隨著美國擺脫化石燃料，我們仍擔心潔淨能源供應鏈過度集中帶來的風險，如今，包括電池、太陽能及關鍵礦物在內，這些潔淨能源的關鍵生產都集中在少數幾國。」

國際能源署（IEA）今年稍早發布的報告說，中國大陸占大規模製造技術的全球製造產能比重至少60%，這些技術包含太陽能發電及風電系統。此外，大陸電解裝置的製造產能占比達40%。

預備講稿還說，這些行業所需關鍵礦物也高度集中少數幾國，如剛果民主共和果供應全球70%的鈷，中國供應全球60%的稀土元素。