快訊

常跌倒踩空小心罹患青光眼 醫曝可能造成眼壓上升的5個因素

影／神岡倉庫大火傳爆炸聲 消防隊員搶救中

成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她IG限動50字回應

日本工業生產回升 經濟復甦展韌性

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本6月工業生產回升，逆轉前月生產下滑的頹勢。路透
日本6月工業生產回升，逆轉前月生產下滑的頹勢。路透

日本6月工業生產回升，逆轉前月生產下滑的頹勢，反映出經濟復甦的韌性。

日本產經省今天公布，6月工業生產較前月成長2%，自5月下滑2.2%的情勢反彈，不過，分析師原先預估成長2.4%。日本工業生產在第2季成長1.3%。

最新數據顯示，儘管海外經濟成長有減緩跡象，但日本經濟持續復甦。日本上月出現貿易順差，為2021年7月來首見順差，原因是出口持穩，但燃料價格下跌使得進口額減少。

另一份報告顯示日本6月零售銷售月比下滑0.4%，減幅低於分析師預估的0.7%下滑幅度。支出較一年前成長5.9%。

外國觀光客重返日本已提振日本消費，部分原因還可歸因於日圓貶值，提高了外國觀光客的購買力。根據日本政府観光局的資料，海外遊客赴日人數上月已回升至疫情前水準的七成以上，即200萬人以上。

彭博經濟研究分析師木村太郎表示：「展望未來，7月的生產可能維持在約6月的水準。晶片供應增加可能有助汽車製造商生產更多車輛，但海外市場減緩可能會對出口造壓力。」

不過，國內消費者面臨較複雜的情勢，儘管薪資正在提升，但通膨增速高於薪資增速。上周五公布的東京通膨率略高於預期，至於最新的就業市場數據預定本周二出爐。

日本經濟 薪資 通膨

延伸閱讀

赴日進行友誼之旅 侯友宜：繼續深化彼此友情

影／展開三天訪日之旅 侯友宜：盼維持友好緊密關係

卡努登陸浙江或轉趨日本有變數 中南部周三起恐連日雨

日本羽賽／麟洋配5連勝終結冠軍荒 李洋：原本設定贏一場

相關新聞

沙國擬延長石油減產至9月

石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）本周將召開油市評估會議，分析師預期，沙烏地阿拉伯從7月起每日自願減產100萬桶的措施...

市場：美元看跌 美股還會漲

隨著聯準會（Fed）的升息循環接近尾聲，美元貶值正在提振有海外銷售業務的企業獲利，加上投資人認為美國經濟正步入強勁成長且...

日本工業生產回升 經濟復甦展韌性

日本6月工業生產回升，逆轉前月生產下滑的頹勢，反映出經濟復甦的韌性。

Fed官員卡斯哈里稱美國通膨展望相當正面 經濟呈軟著陸

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里指出，美國通膨展望「相當正面」，但聯準會（Fed）為制壓物價飆漲所祭出急進的貨幣緊縮措...

陸企搶投資韓電池產業 不怕無法從美電動車市場分杯羹

中國大陸的企業正接二連三投資南韓的電池產業，希望利用這做為通往美國市場的管道。但彭博資訊指出，此舉也破壞了拜登政府使力限...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（28日）反彈，聯準會（Fed）偏好的通膨數字降到新冠肺炎爆發以來最低，市場看好美國經濟可望實現軟著陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦