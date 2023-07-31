日本工業生產回升 經濟復甦展韌性

日本6月工業生產回升，逆轉前月生產下滑的頹勢，反映出經濟復甦的韌性。

日本產經省今天公布，6月工業生產較前月成長2%，自5月下滑2.2%的情勢反彈，不過，分析師原先預估成長2.4%。日本工業生產在第2季成長1.3%。

最新數據顯示，儘管海外經濟成長有減緩跡象，但日本經濟持續復甦。日本上月出現貿易順差，為2021年7月來首見順差，原因是出口持穩，但燃料價格下跌使得進口額減少。

另一份報告顯示日本6月零售銷售月比下滑0.4%，減幅低於分析師預估的0.7%下滑幅度。支出較一年前成長5.9%。

外國觀光客重返日本已提振日本消費，部分原因還可歸因於日圓貶值，提高了外國觀光客的購買力。根據日本政府観光局的資料，海外遊客赴日人數上月已回升至疫情前水準的七成以上，即200萬人以上。

彭博經濟研究分析師木村太郎表示：「展望未來，7月的生產可能維持在約6月的水準。晶片供應增加可能有助汽車製造商生產更多車輛，但海外市場減緩可能會對出口造壓力。」

不過，國內消費者面臨較複雜的情勢，儘管薪資正在提升，但通膨增速高於薪資增速。上周五公布的東京通膨率略高於預期，至於最新的就業市場數據預定本周二出爐。