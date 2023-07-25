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特斯拉印度設廠要出平價電動車？ 傳本月與商務部討論

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（左）6月20日與印度總理莫迪在紐約會晤。 路透
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（左）6月20日與印度總理莫迪在紐約會晤。 路透

路透引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）的代表本月將與印度商務部長會談，討論特斯拉到印度設廠計畫，並準備在印度生產一款全新的、售價2.4萬美元的電動車。

直接了解內情的消息人士告訴路透，特斯拉已表明有意在印度設廠，且印度廠將為當地市場生產低價電動車，也有一部分打算外銷。特斯拉的代表這次與商務部長Piyush Goyal的會議重點將討論建立電動車的供應鏈，以及工廠用地取得等議題。

特斯拉、印度商務部，均未回應路透的置評請求。

去年特斯拉對於印度市場的著力重點放在促請印度政府降低電動車進口稅，現在改為討論設廠，是策略大反轉。印度政府去年一直沒有理會特斯拉的降稅請求，因為莫迪政府致力推動車輛在地製造。

特斯拉執行長馬斯克上個月與印度總理莫迪會晤後，表示有意到印度進行重大投資。現在這輪與商務部長的討論會，是兩人談話後，雙方最高層級的協商。

印度時報在本月稍早報導，特斯拉在與印度相關人士討論時，提起可能設立的印度廠將製造新款平價電動車，目標售價為200萬盧比（2.4萬美元），這價位比特斯拉目前入門車款Model 3的售價還低25%。Model 3在中國大陸的起價大約32,200美元。

印度車市銷售量目前電動車的比率不到2%，而印度現在是全球第三大汽車市場。

印度 特斯拉 莫迪

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