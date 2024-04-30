不滿19歲女生迷你裙太短 大媽當眾扯下怒斥不雅 下場大快人心
人人都有穿著自由，如不影響別人，不應干涉。美國1名大媽因為不滿1名19歲女生穿迷你裙，認為穿著太暴露，竟然出手扯掉女生迷你裙，更報警投訴，最終大媽被警方依性騷擾行為關押到看守所後短暫入獄。
綜合外媒報導，事發於4月20日晚間，美國48歲女子洛倫佐（Ida Ann Lorenzo）到猶他州聖喬治一家牛排餐館排隊，見到1名穿著迷你裙的性感女生，認為對方裙子太短，露出臀部和陰毛是太暴露，於是上前要求女生改正，否則會致電兒童保護機構投訴，後來更報警聲稱打算提交一份「不雅暴露報告」。
翌日，女生報警指受到性侵犯，說當時洛倫佐走到其身後，觸摸臀部並拉下裙子，當刻感到「震驚」及「被侵犯」。
女生朋友在抖音（TikTok）上傳事發影片，指洛倫佐把手伸到女生裙子拉下來，又不滿女生穿著露臍上衣，用手擠壓朋友兩側，聲言「妳不應該穿那件衣服」，而餐廳經理一度要求洛倫佐坐下，形容像是一場噩夢。
洛倫佐則向警方表示，當時店內有小孩，她首先要求女生把裙子拉下來，但對方沒有理睬，於是「自己行動了」，把女生裙子拉下。洛倫佐又強調，她只觸摸了女生裙子，沒有碰到身體，也沒有性騷擾。而事發影片在網路上引起熱議後，洛倫佐向警方聲稱受到「生命威脅」。
雖然雙方各執一詞，但警方認為洛倫佐拉扯女生裙子行為已構成性騷擾，故把她關押至看守所短暫入獄，目前洛倫佐已經出獄。
延伸閱讀：
巴士大媽大叔大聲播片騷擾全車 港女播大悲咒反擊 結局爽爆全網
港鐵大媽激戰港女影片瘋傳！爆粗怒嗆：報警！打妳個胸 後續更狂
衰！婦人騎車摔倒 高中生好心扶起反被誣告索償 網民：閒事少管
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言