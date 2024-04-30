不滿19歲女生迷你裙太短 大媽當眾扯下怒斥不雅 下場大快人心

綜合外媒報導，事發於4月20日晚間，美國48歲女子洛倫佐（Ida Ann Lorenzo）到猶他州聖喬治一家牛排餐館排隊，見到1名穿著迷你裙的性感女生，認為對方裙子太短，露出臀部和陰毛是太暴露，於是上前要求女生改正，否則會致電兒童保護機構投訴，後來更報警聲稱打算提交一份「不雅暴露報告」。

翌日，女生報警指受到性侵犯，說當時洛倫佐走到其身後，觸摸臀部並拉下裙子，當刻感到「震驚」及「被侵犯」。

女生朋友在抖音（TikTok）上傳事發影片，指洛倫佐把手伸到女生裙子拉下來，又不滿女生穿著露臍上衣，用手擠壓朋友兩側，聲言「妳不應該穿那件衣服」，而餐廳經理一度要求洛倫佐坐下，形容像是一場噩夢。

洛倫佐則向警方表示，當時店內有小孩，她首先要求女生把裙子拉下來，但對方沒有理睬，於是「自己行動了」，把女生裙子拉下。洛倫佐又強調，她只觸摸了女生裙子，沒有碰到身體，也沒有性騷擾。而事發影片在網路上引起熱議後，洛倫佐向警方聲稱受到「生命威脅」。

雖然雙方各執一詞，但警方認為洛倫佐拉扯女生裙子行為已構成性騷擾，故把她關押至看守所短暫入獄，目前洛倫佐已經出獄。

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文章授權轉載自《香港01》