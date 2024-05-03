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納瓦尼遺孀獲言論自由獎 俄當局加強對記者打壓

德國之聲／ 德國之聲
納瓦尼遺孀尤莉雅。歐新社
納瓦尼遺孀尤莉雅。歐新社

（德國之聲中文網）德國之聲3日宣布，尤莉雅（Yulia Navalnaya）和俄羅斯反腐敗基金會獲得2024年德國之聲言論自由獎。

尤莉雅是已故俄羅斯反對派領袖、反腐敗基金會創始人納瓦尼的妻子。她將於6月5日在柏林親自領取第十屆德國之聲言論自由獎。屆時德國財政部長德納（Christian Lindner）將發表致敬講話。

「堅定不移的勇氣、信念和力量」

德國之聲台長林堡（Peter Limbourg）說：「尤莉雅從一開始就支持她的丈夫納瓦尼在俄羅斯爭取新聞自由和言論自由的政治工作，儘管面臨各種風險、持續的威脅和人身限制。」

林堡表示：「我向她堅定不移的勇氣、信念和力量致敬，她為自由的俄羅斯而戰，為那些普亭想要壓制的人挺身而出。」4月初，尤莉雅還獲得了德國媒體自由獎。

尤莉雅一直是反對普亭的主要持不同政見者，特別是自今年2月她的丈夫在俄羅斯監獄死亡以來。

什麼是反腐敗基金會？

納瓦尼於2011年建立了反腐敗基金會，其明確目的是通過調查涉嫌腐敗案件和研究俄羅斯精英階層的活動來打擊俄羅斯的腐敗。

俄羅斯當局於2021年取締了該組織，但一年後它在國際上重新崛起，繼續打擊腐敗。俄羅斯將反腐基金會列為「極端組織」。

反腐敗基金會在納瓦尼的YouTube頻道上公布調查結果。它建立了一份「賄賂者和戰爭販子」名單，列入其中的人都是普亭的親信和盟友，已被證實代表普亭對政治、商業和銀行業施加腐敗影響。

該基金會的顧問委員會成員包括歐洲議會議員、比利時前首相費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）、普立茲獎得主阿普爾鮑姆（Anne Applebaum）和政治學家福山（Francis Fukuyama）。

俄羅斯打壓記者

德國之聲言論自由獎頒發之際，俄羅斯當局正在加強對記者的打壓。

就在德國之聲宣布這一消息的前幾天，俄羅斯警方拘押了德國之聲前記者加博夫 (Konstantin Gabov) 和攝影師卡列林 (Sergei Karelin)。

俄羅斯當局聲稱逮捕他們是打擊極端主義的一部分，指控他們為一個與納瓦尼的反腐敗基金會有關的YouTube頻道准備材料。

這兩名記者此前曾與德國之聲合作過。不過，對他們的指控與他們跟德國之聲的合作無關，因為德國之聲在俄羅斯被禁。

什麼是德國之聲言論自由獎？

自2015年起，德國之聲言論自由獎（FoSA）表彰在促進自由權利，尤其是言論自由和新聞自由方面表現突出的媒體人或倡議組織。

沙特博主巴達維（Raif Badawi）是首屆德國之聲言論自由獎獲得者。

去年，薩爾瓦多馬丁內斯（Oscar Martinez）因捍衛中美洲新聞自由而獲得該項獎勵，他是薩爾瓦多網絡雜志《燈塔》（El Faro）主編。

2022年的德國之聲言論自由獎頒發給美聯社記者兼作家切爾諾夫（Mstyslav Chernov）以及自由攝影師馬洛萊特卡(Evgeniy Maloletka)，以表彰他們在被俄軍入侵的烏克蘭所作的報導。

德國之聲言論自由獎的頒獎儀式是每年在波恩舉行的DW全球媒體論壇的重頭戲之一。

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俄羅斯 新聞自由 普亭 烏克蘭 言論自由

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