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巴基斯坦巴士墜谷 至少20死20餘傷

中央社／ 新德里3日專電

巴基斯坦北部吉爾吉特-巴爾蒂斯坦地區（Gilgit-Baltistan）狄阿莫縣（Diamer）山區今天清晨發生巴士墜谷意外，至少20人死亡、20餘人受傷。

巴基斯坦媒體Geo News報導，事件發生於今天清晨5時30分左右，救援人員接獲通報後立即趕往現場，並動用軍用事升機，把傷者送到鄰近醫院，其中5人傷勢嚴重。

死者當中包括3名女性。

報導引述當地官員說，巴士墜谷原因可能是司機超速導致在轉彎時失控。

根據吉爾吉特記者聯誼會秘書長阿里（WajahatAli）在社群網站X分享的影片，現場一片狼藉，乘客物品散落一地，巴士嚴重變形。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已向死者家屬及傷者表達慰問之意，並指示相關政府部門為他們提供必要協助。

另一方面，巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，事發後，當地許多年輕人也協助救援工作，並且趕到醫院捐血。

巴基斯坦 巴士 社群

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