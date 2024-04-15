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草根精英抗疫有功 黃循財將帶領新加坡走出家族政治

中央社／ 記台北15日電
新加坡副總理兼財政部長黃循財。美聯社
新加坡副總理兼財政部長黃循財。美聯社

新加坡總理李顯龍將交棒給副總理兼財長黃循財。作為第4任總理，他性格低調沉穩、親和力十足，疫情期間帶領星國抗疫有成，曾在國會感謝抗疫人員時流下男兒淚；公務員生涯及執掌各部會表現凸出，各方都期待他如何帶領新加坡走出家族政治，開啟星國新篇章。

星國家族政治不再討喜 領導權須靠爭取

「領導權不是自然繼承的，必須由每一代領導人重新爭取」。李顯龍於2022年疫情期間在臉書發文表示，新加坡需要強而有力的團隊，且有一位能將大家團結在一起並讓團隊成員發揮所長的領導者。

學者曾分析，「李家」雖有一定規模，但星國政黨機制並未特別注重家族政治。李顯龍是新加坡建國總理李光耀的長子，2004年由吳作棟手中接棒，成為星國第3位總理。

對於黃循財成為李顯龍接班人，而非由「李家人」出馬，新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎曾向中央社分析，有些民眾不太能接受家族政治，但也有些人認為「李家」有一定的正當性，較願意接受「李家人」參政。

他觀察，雖然「李家有一定規模」，但包括人民行動黨在內的新加坡政黨，「沒有一種機制會特別注重家族政治」。舉例來說，若有行動黨龐大的黨機器協助，不論是誰，參政過程都會比較順利。

率領抗疫流下男兒淚 黃循財擄獲新加坡人心

51歲的黃循財（Lawrence Wong）是美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士，也擁有哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位。

星媒報導，27年前，黃循財以經濟師的身分加入貿工部，展開公務員生涯，先後在貿工部、財政部、衛生部任職，也曾擔任李顯龍的首席私人秘書、掌管能源市場管理局。

2011年，黃循財正式步入政壇，當選國會議員後，曾任國防部兼教育部政務部長；文化、社區及青年部長；國家發展部長；教育部長等職，歷練豐富且多元。

2020年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，新加坡政府成立跨部會抗疫工作小組，黃循財就是小組的聯合領導人之一，挑起擘劃防疫政策的重責大任，並親上火線在一場場記者會上說明各項防疫政策，曝光度頓時增加不少。

鐵漢也有柔情的一面。2020年3月，疫情燒得如火如荼，黃循財在國會發言感謝抗疫前線人員時，忍不住哽咽、流下男兒淚，令許多人印象深刻。

自彈自唱「月亮代表我的心」 社群媒人氣旺

肩負繁重的抗疫工作，彈吉他成了黃循財在公務之餘最好的紓壓方式。在父親耳濡目染下，他從小就開始彈吉他，現在在書房也有個角落特別保留給吉他、音箱等器材。

值得一提的是，2021年聖誕節前夕，黃循財在社群媒體Instagram分享一段自己在書房彈奏吉他的影片，並寫道，「彈吉他能讓我放鬆心情。」網路上也可看到他過去自彈自唱經典老歌「月亮代表我的心」、台語歌曲「我問天」的影片，彈奏功力可見一斑。

此外，他也常在TikTok平台分享家庭故事、與寵物互動，以及對吉他的熱愛，成功建立親民形象。外加高中以前的求學經歷都在社區學校，與典型新加坡政治人物不同，讓黃循財獲得「草根精英」的稱號。

視美中極端競爭為災難 黃循財外交路線不選邊

在對美、對中關係上，新加坡向來秉持「不選邊站」策略，維持與美國、中國的關係，莊嘉穎認為，這項策略能奏效的關鍵包括過去中、美利益有很大的重疊，新加坡能左右逢源從中獲益。

莊嘉穎曾向中央社分析，新加坡保持與美中兩國高層往來，希望在美中之間找到「不但可以生存且能發達的縫隙」。

他認為，黃循財向來作風較為謹慎，如今美中關係緊張，利益重疊越來越小甚至出現對立局面，未來在黃循財領導下，新加坡如何因應調整，仍需繼續觀察。

值得注意的是，黃循財去年8月警告，中美目前處於「極端競爭」狀態，雙方互施經濟懲罰，可能對全球經濟造成「災難性」影響。他呼籲，為因應中美在貿易、地緣政治上的緊張關係，全球經濟應「為不可預測的事情做好準備」。

他當時是在紀念新加坡獨立領袖李光耀百歲冥誕的活動上表示：「一旦全球經濟不是建築在經濟效率之上，而是以地緣政治和安全的考量及迫切性為依據，這是要付出代價的。」

黃循財說，這樣的外部環境對於像新加坡這樣的小國來說，越來越不友好。由於美國已準備好與中國進行「極端競爭」，新加坡也對於「萬一出了什麼問題」感到十分擔憂，而且這個問題可能是動態的，「一個國家做了某件事，另一個國家可能會採取報復」。

他認為，美中極端競爭將「導致我們走上一條對全球經濟來說災難性的道路」。

新加坡 黃循財

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