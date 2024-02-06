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陸進口光電產品擠壓歐洲本土業者 歐盟綠能陷兩難

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
法國西南部聖盧貝斯去年11月堆放許多用過的太陽能光電板。法新社
法國西南部聖盧貝斯去年11月堆放許多用過的太陽能光電板。法新社

歐洲去年綠能大有斬獲，歐盟國家裝置的太陽能發電容量破紀錄，比前年多出4成；國際能源署（IEA）資料顯示，這些太陽板和零件大多來自中國大陸。路透6日分析，這使歐洲綠能轉型陷入兩難：低價中國太陽能板雖帶動光電裝設，但歐洲少數的本土太陽能廠商生計卻被擠壓。

各國政府和業界對於如何應對，也各有立場。歐洲本土太陽能廠商受低價進口品和供給過剩的衝擊，產線關閉的消息陸續傳出。當地業界警告若政府再不介入，半數產能可能會在數周之內關閉。

不過根據一封路透檢視的信件，德國經濟部長哈柏克去年11月曾致函歐盟執委會，對於歐盟有意對中國進口的太陽能產品施加貿易限制表示關切。他警告，此舉恐扼殺歐洲蓬勃的綠能擴張，並讓9成光電市場更昂貴，也恐導致使用進口零件來組裝、裝置太陽能板的歐洲企業面臨破產。一名德國經濟部發言人婉拒對該信置評。

西班牙則不排除對太陽能板材料徵收進口關稅。一名荷蘭官員則說，當局希望將光電進口品納入歐盟「碳邊境稅」範圍。義大意上周則宣布，要對西西里島一家光電板工廠投資9,000萬歐元。

歐盟金融服務事務執委麥金尼斯5日針對太陽能業的問題說，歐盟已有相關措施進行中，包括6日將敲定的立法，要讓本土製造許可更能迅速取得，並給予歐盟境內生產的太陽能板等產品，在未來綠能科技相關標案享有優勢。

部分太陽能廠商已呼籲政府介入，買下過多光電模組來緩解供給過剩，若來不及也可考慮採取貿易障礙。但葡萄牙電力公司（EDP）則認為，短期內不宜降低對中國的依賴，否則就難以打造相關計畫。

德國 歐盟

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