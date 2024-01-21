美國會訪台代表團將會見在野黨高層和立委 點名深化和民眾黨交流

日經亞洲報導，美國眾議院重量級議員貝拉（Ami Bera）19日受訪透露，國會將組成跨黨代表團出訪台灣，除了向總統當選人表達恭賀，也將尋求加強和在野黨的關係，屆時計畫會見國民黨和民眾黨高層和立委。

美國眾院外交事務委員會印太小組民主黨最高領導人貝拉，日前接受訪談到國會跨黨代表團近日將出訪台灣，展現美國政府對台灣民主體制的支持。

同時是眾院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）聯合主席的貝拉提到，代表團有意會見國民黨和民眾黨高層，「這是一個議會體制，因此我們應該和所有立法者對話，希望能會見所有黨派的領袖。」

除此之外，貝拉更談到目前和民眾黨「沒有深厚的關係」，建議國會應該和民眾黨建立更牢固的關係，以利促進華府和台北的合作。

貝拉企圖深化和民眾黨的關係也反映出台灣未來的政治地景，自2004年來首次沒有任何一黨在立法院取得絕對多數的優勢。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）先前在報告中提到，儘管民眾黨在全部113個立委席次中僅取得8席，卻是「立院組成聯盟中的決定性角色」，而民進黨無法取得多數優勢的情況也會「大幅複雜化賴清德政府推動民進黨政策的能力」。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析民眾黨是相對新興的政黨，主要以黨主席一人為中心，因此美國國會和民眾黨關係不深並不稀奇。

「更重要的是，國會應該和國民黨與民眾黨等台灣的在野黨維持交流，對兩黨的支持將有利於增加台灣國防開支、通過軍購特別預算及其他安全有關的重要事項。」