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又是波音飛機！布林肯專機「氧氣洩漏」 一度滯留瑞士

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國務卿布林肯近日準備從瑞士達沃斯飛回美國時，發現專機「嚴重故障」，導致他被迫滯留。美聯社
美國國務卿布林肯近日準備從瑞士達沃斯飛回美國時，發現專機「嚴重故障」，導致他被迫滯留。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日前往瑞士出席世界經濟論壇（WEF）年會，卻在17日準備從達沃斯（Davos）飛回美國時，發現專機「嚴重故障」，導致他被迫滯留。據了解，該架飛機為波音飛機。

彭博資訊報導，布林肯代表團一行結束瑞士的世界經濟論壇行程後，乘坐直升機從達沃斯起飛，在登上經過改裝的波音737飛機後，布林肯和他的隨扈們被告知，由於飛機此前出現的氧氣洩露的故障問題，無法修復，因此不能進行安全飛行。

美方已從布魯塞爾調派另一架較小型的飛機到蘇黎世，接布林肯返回華盛頓。而隨行的美方代表團其他成員，包括隨團記者則改搭乘商業航班返美。

隨後，一架較小的噴氣式飛機從布魯塞爾飛往蘇黎世，這位美國最高外交官將臨時搭乘這架飛機回國，而他代表團的許多助手和媒體成員則不得不乘坐商業航班返回華盛頓。

波音飛機近日頻傳故障事件，不過，布林肯原定乘坐的波音飛機是經過改裝的737舊型，供軍方使用，被美國空軍指定為C40，並非最近有重大問題的737 MAX 9。

阿拉斯加航空公司一架737 MAX 9型客機5日起飛後不久，機上一個艙門在半空中爆裂，導致機身側面留下大洞，客機不得不緊急返航。美國聯邦航空管理局（FAA）已下令停飛並進行安全檢查。

此外，加拿大總理杜魯多去年9月在印度新德里參加完20國集團（G20）峰會後，也曾因飛機機械故障滯留印度。2018年時任德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）搭乘空中巴士A340專機時，也遭遇故障，促使政府加速將空巴A340政府專機除役。

布林肯 美國 波音

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