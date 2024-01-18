布林肯：全球經濟需要台海穩定

台灣大選落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）十六日接受財經新聞ＣＮＢＣ專訪表示，美國與全球最關心的就是台海和平、穩定、不改變現狀，及以和平方式解決任何分歧，「中國要自己決定他們會做什麼、不做什麼，但他們近年來採取的作法已在在證明與其利益背道而馳。」透過經濟、軍事、外交和孤立，嘗試對台加壓，刺激到的只是那些他們不想刺激的人。

法新社也報導，布林肯在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，形容台灣上周末由賴清德勝出的選舉是「對民主的有力肯定」。他也強調全球經濟需要台灣海峽的穩定，台灣是先進半導體的主要生產方，「台灣在世界上扮演重大角色，這就是為何有這麼多國家重視維持台海和平、維持穩定」。

布林肯在台灣選舉結束後不久透過國務院發表聲明恭賀總統當選人賴清德，重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，期待深化與台灣的關係。但中國大陸外交部強烈譴責布林肯向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

布林肯回應，在台灣選舉前一天，他與一位中方非常資深的官員（中共中央對外聯絡部長劉建超）在華府碰面，會談主題之一正是台灣選舉；他非常清楚地說明美國對台灣和中國大陸的立場，美國有長期的一中政策，不會改變，美國重申這項立場，他也告訴中方官員，美國非常堅定維持現狀、和平與穩定。

布林肯也捍衛美國總統拜登在選後第一時間的立場，拜登說「我們不支持（台灣）獨立」。他表示，這是美國一直以來的政策，此政策使美國能盡其所能地保有和平穩定，免於現狀遭破壞，否則將影響全世界所有人。

布林肯說，美國推動晶片製造本土化需要時間，台灣在晶片領域依然非常重要；台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性也不會改變。

美國聯邦參議院外交委員會十七日閉門聽證會將邀請亞太助卿康達出席說明台灣選舉對兩岸關係的戰略影響；布林肯十八日也將赴該委員會對參議員閉門簡報，預料兩場閉門會議都將觸及台灣選舉與美中關係。