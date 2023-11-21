太守規定反吃虧？英研究：恪守新冠防疫規範者疫後出現「1問題」

全球新冠疫情如今趨緩，影響卻未停止。英國班戈大學（Bangor University）學者研究發現，疫情期間最嚴格遵守防疫規範的民眾，疫後面臨最嚴重的心理健康困擾，包括壓力大、焦慮、憂鬱等。

英國衛報21日報導，研究團隊針對1729名英國民眾進行民調，詢問他們在2020年3月至9九月、英國第一次大規模封城時遵守防疫規範的情況，以及今年2月至5月間的壓力、焦慮及憂鬱程度，並對民調結果進行研究。

研究指出，最積極遵守防疫規定的多半是性格上較關懷他人、心思細膩，且對他人需求敏感的「社會人格者」；而性格獨立、好勝，偏好掌控自己生活的「個人主義者」較不重視防疫規定。

研究指出，不少人因擔心染疫，因此在疫情期間積極遵守防疫規範，但憂慮情緒同時也造成心理壓力，其中社會人格者的心理健康在疫後持續受干擾，且程度最甚，而個人主義者則較能從封城狀態中恢復。

班戈大學心理學學者威勒格斯博士（Marley Willegers）指出，政府在疫情期間定期提供民眾公共健康建議，疫後中止此舉，令部分民眾難以習慣，有些人甚至未脫離防疫心態、持續焦慮。威勒格斯認為，未來政府在宣導健康政策時，應將民眾心理健康納入考量，「政策必須考量到民眾個人得失，不能只是強調人民對他人的責任」。