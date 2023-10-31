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印尼總統佐科威突然說出一口流利中文？官方不忍了還原真相

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印尼總統講起中文超流利？官方澄清：是「假影片」別再轉傳

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
印尼總統佐科威。法新社
印尼總統佐科威。法新社

印尼社群媒體最近流傳一段印尼總統佐科威以流利中文發表演講的影片，畫面中的佐科威自稱是「商人長大，不喜歡事情變得更加複雜，而是喜歡簡單且高效」，這段約1分鐘的影片，官方澄清是AI製成的假影片，並呼籲民眾不要再轉傳。

假影片中，佐科威說：「女士、先生們，我曾經是一個商人長大，22年之久。我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單而且高效。我不喜歡被欺負，希望公平對待，我堅持原則，反對欺凌和不公。平等和尊嚴是我追求的目標，期望公正待遇」。假影片中，背景音還有觀眾罐頭笑聲，以假亂真。

當地媒體報導，這段佐科威說著流利中文演講的假影片在印尼社群廣爲流傳，印尼傳播及資訊科技部26日澄清，指出影片是由AI製成的假影片，試圖誤導民眾，並呼籲「不要再傳播帶有虛假訊息的影片」。

印尼傳播及資訊科技部主任傑拉潘指出，這段影片和美國與印尼協會（USINDO）2015年11月13日上傳的影片相似，視覺上看，兩支影片完全相同，但假影片是用深偽（Deepfake）AI技術製成。

傑拉潘澄清，在2015年的原影片中，佐科威並未使用中文。他提醒民眾在獲取可能被操縱的訊息時要小心，並警告「不要通過數位平台傳播任何形式的惡作劇內容或假訊息」。

傑拉潘說：「印尼傳播及資訊科技部呼籲民眾，在獲取可能被操縱又或是或被扭曲的訊息時要謹慎，必須參考可信消息來源，如政府網站及可信的媒體。」

影片 印尼 社群媒體

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