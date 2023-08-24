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震撼！俄證實普里格津墜機身亡 10人悉數罹難僅尋獲8具遺體

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
莫斯科23日晚間驚傳私人飛機墜毀，機上人員無一生還，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單中。美聯社
莫斯科23日晚間驚傳私人飛機墜毀，機上人員無一生還，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單中。美聯社

美國CNN報導，當地時間23日晚間，莫斯科西北部驚傳私人飛機墜毀，機上人員無一生還，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在乘客名單。

俄羅斯聯邦航空署表示已針對失事飛機展開調查，「根據乘客名單，其中有葉夫根尼・普里格津的姓名。」

此外，組織指揮官烏特金（Dmitry Utkin）及副手切卡洛夫（Valery Chekalov）均在罹難名單中。

失事飛機墜毀於特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino），機上共7名乘客與3名機組人員。

然而，稍早俄羅斯24（Russia 24）報導，目前失事現場僅尋獲8具遺體。塔斯社則稱飛機在空中飛行約半小時後墜毀「燒成灰燼」。

俄羅斯 普里格津 美國

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