普里格津墜機時普亭出席紀念活動 致詞仍稱侵烏是「特別軍事行動」

美國CNN報導，俄羅斯當地時間23日，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）驚傳墜機身亡，事發當時普亭（Vladimir Putin）在庫爾斯克州（Kursk），出席蘇聯紅軍在庫爾斯克戰役（Battle of Kursk）勝利80周年紀念。

紀念活動的演說上，普亭將侵烏行動比擬為偉大衛國戰爭（Great Patriotic War）時期，且依然稱之為「特別軍事行動」，「此時此刻，俄國所有士兵果敢作戰，忠心耿耿為祖國犧牲奉獻，凝聚了特別軍事行動的士氣。」

普亭於晚間9時致詞，由俄國電視台Russia 24全程轉播，其他新聞畫面亦可見普亭和民眾握手甚至擁抱。

而稍早下午6時，同家電視台才剛播報飛機失事消息，透露普里格津在乘客名單中。

俄羅斯緊急情況部（Russian Emergency）透露，一架莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer）私人飛機，在特維爾（Tver）地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，機上7名乘客與3名機組人員悉數罹難

該活動是為紀念1943年庫爾斯克戰役，在1943年二戰期間，納粹德國與蘇聯在庫爾斯克爆發坦克會戰，最終蘇聯獲勝。