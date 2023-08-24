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普里格津傳墜機罹難 失事飛機曾急劇下降

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
普里格津23日據傳墜機身亡，根據飛行數據顯示，普里格津所搭乘的私人飛機曾經劇烈下降。美聯社
普里格津23日據傳墜機身亡，根據飛行數據顯示，普里格津所搭乘的私人飛機曾經劇烈下降。美聯社

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日據傳墜機身亡，俄羅斯當局正在展開調查，根據飛行數據顯示，普里格津所搭乘的私人飛機曾經劇烈下降。

塔斯社援引俄羅斯聯邦航空運輸局與緊急服務部門消息指出，普里格津搭乘的「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人飛機，載有3名機組員和7名乘客，23日傍晚從莫斯科飛往聖彼得堡途中，於特維爾（Tver）地區的庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀，機上10人全數罹難。

CNN報導，航班追蹤網站FlightRadar24指出，這架「萊格賽600」私人飛機在當地時間晚間6時11分停止傳送定位資訊，可能是因為當地出現「干擾」，該機隨後仍繼續傳送其他數據約9分鐘。

FlightRadar24表示，「萊格賽600」起初在8534公尺（約2.8萬英呎）處飛行，但在最後1分鐘的航跡數據中，「萊格賽600」不斷爬升或下降，最高一度爬升至9144公尺（約3萬英呎）。到了6時19分，「萊格賽600」開始劇烈下降，下降速度達到1分鐘2438公尺（約8000英呎），隨後飛機高度數據就停止對外傳送。

墜機原因尚待調查。儘管俄羅斯官員聲稱普里格津已被列入罹難乘客名單，並稱機上10人全數罹難，但官員尚未公開確認遺體身分。

俄羅斯 普里格津 墜機 瓦格納集團

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