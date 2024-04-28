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陸開放馬祖旅遊、輸入台灣文旦 國民黨：樂見兩岸對等互惠進展

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
17位國民黨立委昨天下午在北京的人民大會堂與中國政協主席王滬寧會見，這是新冠疫情後規模最大的立委訪中團。記者廖士鋒／攝影
17位國民黨立委昨天下午在北京的人民大會堂與中國政協主席王滬寧會見，這是新冠疫情後規模最大的立委訪中團。記者廖士鋒／攝影

國民黨立法院黨團17人訪問中國大陸，陸方再次釋出利多。繼稍早大陸文旅部宣布先開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸海關總署再度宣布，將會將批准台灣文旦柚輸入。國民黨中央今天回應，樂見兩岸有對等互惠的經貿、旅遊政策進展。

大陸文化部副部長饒權宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民經海上與空中直航赴台團隊旅遊。大陸海關總署也宣布，將於科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚輸入大陸。

國民黨表示，樂見兩岸有對等互惠的經貿、旅遊政策進展。相信不論是開放福建居民到馬祖旅遊，或是開放文旦輸陸，都是兩岸經貿重新累積良好互動的開始。

國民黨 文旦 福建 馬祖

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