陸開放馬祖旅遊、輸入台灣文旦 國民黨：樂見兩岸對等互惠進展

國民黨立法院黨團17人訪問中國大陸，陸方再次釋出利多。繼稍早大陸文旅部宣布先開放福建居民赴馬祖旅遊後，大陸海關總署再度宣布，將會將批准台灣文旦柚輸入。國民黨中央今天回應，樂見兩岸有對等互惠的經貿、旅遊政策進展。

大陸文化部副部長饒權宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民經海上與空中直航赴台團隊旅遊。大陸海關總署也宣布，將於科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚輸入大陸。

國民黨表示，樂見兩岸有對等互惠的經貿、旅遊政策進展。相信不論是開放福建居民到馬祖旅遊，或是開放文旦輸陸，都是兩岸經貿重新累積良好互動的開始。