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藍委提8版本財劃法修法瘦中央肥地方？ 陳建仁：審慎研議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
關於藍委提出財劃法修法，陳建仁表示，還需要審慎研議，中央會跟地方一起來協商，找出最好的方案。記者黃羿馨／攝影
關於藍委提出財劃法修法，陳建仁表示，還需要審慎研議，中央會跟地方一起來協商，找出最好的方案。記者黃羿馨／攝影

國民黨中央4月初即預告推動「財政收支劃分法」修法，並陸續提出8個修法版本。行政院長陳建仁今上午前往新竹視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，媒體提問該修法被說是「瘦中央、肥地方」，未來中央財政會有困難嗎？陳建仁表示，還需要審慎研議，中央會跟地方一起來協商，找出最好的方案。

國民黨立委陸續提出8個財劃法修法版本，要求中央與地方大約7比3的財源比例調整為6比4，初估可為地方財源增加6千4百億元。

對此陳建仁表示，因財政紀律相當嚴謹，對於地方政府的預算，中央透過統籌分配款以及補助款都不斷的挹注地方政府，從2023年比起2016年增加了2015億，如果由整體的地方政府的收支餘額來看的話，也從2016年的41億增加到2022年的460億，增加了10倍多。

陳建仁強調，中央跟地方一定要密切合作，來進行各項福國利民的建設，使國家整體能夠更堅強、更溫暖、更堅韌，對於中央跟地方的財政畫分，也需要審慎的研議，不同的縣市、不同的都市都有自己的看法，希望中央有足夠的預算能夠來推動相關的建設，因應不時之需，讓地方的財政也能夠更加的健全有所剩餘。

陳建仁強表示，這8年來政府積極推動各項的前瞻基礎建設COVID-19的防疫及紓困振興方案，以及國防自主建設等重要福國利民措施，也有相當不錯的成果，對此中央跟地方一起來協商，找出最好的方案。

修法 國民黨 陳建仁

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