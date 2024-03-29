寶林茶室食物中毒案通報增至21例 衛福部18:45揭食材採檢結果

寶林茶室食物中毒目前累積21例通報，其中包含2人死亡，6名住院中，兩名死者體內都檢出「米酵菌酸」（Bongkrekic Acid） 。疾管署發言人曾淑慧表示，針對病人檢驗、食材等結果會在適當時機對外公布，假日也維持每日兩次的例行性更新。另，衛福部次長王必勝將在晚上6點45分再次對外說明寶林茶室食物中毒案進度報告。

根據疾管署最新統計，寶林茶室食品中毒案件統計累積21例，包含2例死亡、5名加護病房、1名一般病房，以及13名返家休養。王必勝表示，病人檢驗、食材等有部分新進度結果出爐，預計稍後向媒體說明。