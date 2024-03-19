藍委促總統登太平島 綠委：不附和中國升高挑釁

國民黨立院黨團主張蔡英文總統卸任前應登太平島，宣示中華民國主權。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天表示，目前中國在南海情勢持續升溫，台灣不該附和中國升高的挑釁，總統要不要登上太平島應該妥適規畫。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則質疑，國民黨此時拋出這樣議題，是不是承受中國大陸壓力？

吳思瑤指出，中國不斷製造區域和平的緊張氣氛，台灣要扮演穩定國際合作角色，選在美國國務卿布林肯訪問菲律賓，我方當然要跟友盟國家站在一起，而不是製造困擾，台灣政府面對這些重要事務主權時，不會有任何外力壓力。

吳思瑤說，中國不斷從空中到海域侵擾，國民黨不吭半聲，如果要宣示主權，正在中國訪問的國民黨副主席夏立言馬上就可以做，國民黨要蔡總統登太平島宣示主權邏輯非常奇怪，到底受到哪方壓力。

莊瑞雄表示，時任總統陳水扁、馬英九都曾登上太平島，總統要不要登島需要妥適規畫，從時間點來看，中國在南海情勢持續升溫，台灣不該附和中國升高挑釁；國會議員主張到太平島、東沙島維護主權很好，他自己去年曾去過，不論是總統或國會到第一線給國軍官兵生活關心都是好事。

莊瑞雄說，對於國軍官兵需求提供充分照顧跟支援，台灣扮演區域穩定的角色，不會在這個時間點參一腳，幫中國跟周邊其他國家嗆聲，總統要不要去登島，國安團隊會妥善規畫跟選擇適當時機。