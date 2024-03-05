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周美伍「我們怎可能沒影像」 海巡署澄清：是雷達軌跡影像
大陸漁船翻覆2死事件延燒至今第20天，昨天立法院內政委員會安排海委會與陸委會專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，海巡署長周美伍答覆民進黨立委蘇巧慧質詢時表示，「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」，引發外界熱議；對此，海巡署今天回應，影像是指「雷達軌跡影像」，並非當下執法影像。
海巡署今天中午發布新聞稿回應，昨天列席立法院內政委員會專題報告，備詢期間面對委員詢答，署長曾表示「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」一句，其影像是指「雷達軌跡影像」，並非CP1051艇執行取締的蒐證畫面。
另外，上述相關事證、「救援期間35噸級海巡艇所拍攝之搜救影像」，以及「案發時無線電指管通聯之錄音」，均已提供檢方偵辦，為避免各界誤解。
記者詢問「救援期間35噸級海巡艇所拍攝之搜救影像」是指什麼，海巡署說，是陸船翻覆後，前來支援的35噸級海巡艇搜救影像。
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