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謝衣鳯：彰化仍是戰國時代 2026拚國民黨人續當縣長

中央社／ 彰化3日電

國民黨秘書長黃健庭今天在彰化縣黨部新春團拜表示，未來會努力開拓中間及年輕選民，栽培年輕人接棒；縣黨部主委謝衣鳯說，彰化仍是戰國時代，2026要讓國民黨人選繼續當縣長。

國民黨彰化縣黨部今天舉行新春團拜，黃健庭、縣黨部前主委張錦昆及蕭景田、彰化縣前副縣長洪榮章以，及現任縣黨部主委、立委謝衣鳯等人與會。

黃健庭致詞時表示，雖然很遺憾沒有完成政黨輪替，但國民黨成為立法院最大黨，也順利取得立法院長與副院長；國民黨為最大在野黨，必須深刻檢討，未來會極力開拓中間選民、年輕選民，並且持續栽培年輕接班人，在新媒體使用操作上更努力。

黃健庭指出，2024大選，73席區域立委中，國民黨即提名15席40歲以下年輕人，當選10席，國民黨團為立法院3個黨團中平均年齡最低、最年輕。

謝衣鳯說，韓國瑜、江啟臣當立法院院長和副院長，成為眾所矚目焦點，但國民黨其實還是在野黨，行政資源大部分掌握在民進黨手上，仍有很大空間要邁進。

謝衣鳯表示，彰化目前仍處於戰國局面，不管誰未來要代表國民黨參選彰化縣長，都要做最好準備，讓國民黨人選繼續當縣長；她呼籲，大家要共同努力，也要給年輕人機會，必須培養接班人，才能讓國民黨繼續為台灣民眾做事。

國民黨 謝衣鳯 黃健庭

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