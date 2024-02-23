AIT：蓋拉格代表團結束訪台行程 24日離台

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）昨率跨黨派議員抵台訪問，美國在台協會（AIT）今發出新聞稿表示，代表團有機會與台灣相關人士，就美台間重要議題交換意見，今已結束訪台行程。依照AIT昨發出的新聞稿，蓋拉格等人將於24日離台。

AIT表示，蓋拉格率領的代表團於2月22日至23日率團訪問台灣。此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。代表團同行議員包括資深議員拉札．克里什納莫迪（Raja Krishnamoorthi）、眾議員約翰．穆勒納爾（John Moolenaar）、眾議員達斯提．強森（Dusty Johnson）以及眾議員賽斯．莫頓（Seth Moulton）。

AIT表示，代表團訪台期間，與總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、公民社會成員，以及私部門代表會面。透過這些會議，代表團得以有機會與台灣相關人士，就美國與台灣之間至關重要的廣泛議題交換意見。