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梅花豬驗出瘦肉精綠營定調「實驗室汙染」 中市衛生局長：政治操作的人身攻擊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨團19位議員，高喊要求市長盧秀燕說清楚講明白瘦肉精風波，市府主動送檢調查清楚。記者陳秋雲/攝影
台中市民進黨團19位議員，高喊要求市長盧秀燕說清楚講明白瘦肉精風波，市府主動送檢調查清楚。記者陳秋雲/攝影

台中市議會民進黨團今針對台糖驗出瘦肉精西布特羅，邀衛生局長曾梓展等人報告說明。黨團定調，這是一起食安「烏龍事件」，指實驗室遭汙染，但市府見獵心喜，不顧造成恐慌、也違中央建議審慎，過年前公布初驗結果。黨團要求衛生局主動將全案送檢調，徹底查清楚誰是政治千面人。

衛生局長曾梓展幾度提高音量說，他不能接受指實驗室汙染肉品，也抗議有議員發言涉「人身攻擊」。依食安法規定，因西布特羅不得檢出，如未在檢出即時公布，涉及凟職。曾梓展表示，一切均依食藥署發布的SOP檢測，第三方專家與中央派員檢視數據與流程，表示台中食安處符合標準，做得很好。

黨團總召蕭隆澤說．全台灣只有這一盒台糖豬肉檢出西布特羅，而養豬場、屠宰場都未發現，如今一發不可收拾，市長盧秀燕才來說是「個案」。

民進黨市黨部主委、議員李天生說，這盒肉是在國防部福利站發現，如果是千面人搞鬼，滲透到國防部，事關重大，在場議員也大喊「送檢調、查清楚」。

議員江肇國質疑，檢出瘦肉精後是誰主張發布新聞稿？造成恐慌。一盒肉驗22次，如同作民調問同一人22次會準嗎？他要求市長盧秀燕站出來說明白，不要推給食安處實驗室一名技正。

周永鴻、林德宇、張芬郁說，實驗室22次檢出的數值，最多竟差了7倍，已超過專業容忍度，衛生局長或食安處長難道不覺得有問題，應重新取樣佐證？

曾梓展說，西布特羅是瘦肉精中不得檢出的成分，不管數值高低都不行。他同意提供22次實驗數值給議會，也無奈表示如中央與第三方專家檢視都說沒問題，他不知還能說什麼？

議員何文海說，他合理懷疑市長盧秀燕2028要選總統，所以撿到槍就要公布。現在發現全台只有這一盒肉有西布特羅，找不到其他的才說是個案，要翻篇；議員陳淑華則表示，這明顯是政治操作，她呼籲市長說明白，不要推給第一線，把個案變懸案。

議員張家銨、陳雅惠則提醒，全台只有這一盒肉檢出西布特羅，而衛生局不應是吹哨者，市民想知道其他肉品有沒有問題，應繼續溯源找問題，而不是公布了事。曾梓展說，食安稽查發現有農藥或不當添加時，依權責會移給產品來源的當地衛生局處理或開罰。

蔡耀頡認為這是實驗室汙染，衛生局與食安處應檢討。曾梓展與食安處長傅瓊慧斬釘截鐵說，保證實驗室絕對沒有問題，且經過中央認證。另中央食藥署21日將召開專家會議，檢視中市衛生局提出的報告有何疑義，台糖與市府均列席。

蕭隆澤說，要求衛生局全案主動送檢調，另議會臨時會應出專案報告。他要求衛生局「過手就有責任」，不要推拖。曾梓展強調，一切依食安法規定與權責劃分辦理。

民進黨 瘦肉精 盧秀燕 衛生局 西布特羅 食安

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