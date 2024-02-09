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台糖豬肉案…行政院：已組專家小組 4業者曾進口西布特羅要追流向

王必勝在日本滑雪 曬帥兒「雖然德德很紅，這是安安」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
王必勝PO出兒子安安的照片，顯示父子人在日本，從圖中背景可知是滑雪場。圖／取自threads「victor_wang_19」
王必勝PO出兒子安安的照片，顯示父子人在日本，從圖中背景可知是滑雪場。圖／取自threads「victor_wang_19」

台糖肉片瘦肉精疑雲，衛福部次長王必勝一度槓上台中市政府，被質疑躲媒體時澄清當時人在飛機上，台中市長盧秀燕還祝他度假愉快。王必勝今在社群平台threads發文（ https://www.threads.net/@victor_wang_19/post/C3HQhybRD3M ），照片卻是面貌清秀的年輕男性，他介紹「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考」。

王必勝今天在threads發文，「祝各位脆友春節愉快，感謝大家關心和支持」，搭配的照片是年輕男子穿著滑雪裝備對鏡頭微笑，從背景可知人在日本一家滑雪場地的室內空間。他表示，「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考」。

王必勝所指的「德德」，是前立委鄭運鵬的兒子，因帥氣長相爆紅，由於人氣太旺，鄭運鵬還自嘲是「鄭運鵬的兒子的爸爸」。

網友留言表示，「不錯欸，可以組一個『心安理德』欸」、「台派都又美又帥，可以出道了」、「一瞬間忘記德德長什麼樣」、「你們要不要組一個曬兒大連線」、「新一波安安你好風潮要來了」、「陽光男孩」、「次長的公子也是帥哥！要跟德德組男團了嗎」、「安安他爸已成功抵達戰場」、「安安好帥喔」、「這些不講武德的爸爸要逼死誰」、「跟德德不同類型的帥」。

王必勝PO出兒子安安的照片，顯示父子人在日本，從圖中背景可知是滑雪場。圖／取自threads「victor_wang_19」
王必勝PO出兒子安安的照片，顯示父子人在日本，從圖中背景可知是滑雪場。圖／取自threads「victor_wang_19」

Threads 王必勝 鄭運鵬

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