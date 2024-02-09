王必勝在日本滑雪 曬帥兒「雖然德德很紅，這是安安」

台糖肉片瘦肉精疑雲，衛福部次長王必勝一度槓上台中市政府，被質疑躲媒體時澄清當時人在飛機上，台中市長盧秀燕還祝他度假愉快。王必勝今在社群平台threads發文（ https://www.threads.net/@victor_wang_19/post/C3HQhybRD3M ），照片卻是面貌清秀的年輕男性，他介紹「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考」。

王必勝今天在threads發文，「祝各位脆友春節愉快，感謝大家關心和支持」，搭配的照片是年輕男子穿著滑雪裝備對鏡頭微笑，從背景可知人在日本一家滑雪場地的室內空間。他表示，「雖然德德很紅，但這是我們家安安，大家參考參考」。

王必勝所指的「德德」，是前立委鄭運鵬的兒子，因帥氣長相爆紅，由於人氣太旺，鄭運鵬還自嘲是「鄭運鵬的兒子的爸爸」。