賴清德台中辦感恩餐會 蔡其昌：520之後對台中建設會特別支持

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴中午在台中市舉辦「感恩茶會」感謝選舉時支持的民意代表和各界支持者。立法院副院長蔡其昌說，賴清德說，520上任後，對台中市的建設會特別關注支持。

蔡其昌說，他也向賴清德說，這次台中立委選得並不好，該如何讓年輕人更有感，讓年輕人對未來有希望，都有跟賴反映。他說，自己未來仍會發揮民代角色，把人民心聲和想法，真實的反映給賴。

蔡其昌也說，一選完他就找了行政院長陳建仁和副院長鄭文燦，包括捷運藍線、大台中地區山海線鐵路雙軌高架化，陳建仁都答應在一月底就會先予以核定，也就是下周，另還有會展中心等，但捷運藍線和雙軌化是他提的主要內容。

他說，520之後賴清德上任，台中還有很多大建設要推動，希望建設不要分黨派，屬於台中市政府該提的計畫趕快提，該爭取的都會努力協助。

對於立法院院長和副院長選舉是否去拜會民眾黨？副院長蔡其昌說，依慣例會拜會各黨團，尋求委員的支持，是基本的禮貌和尊重。至於林佳龍是否接任行政院長，他則說不知道，黨內優秀的很多，可擔此重任者很多，賴總統自有布局。

茶會在北屯區洲際棒球場旁的好運來餐廳舉辦，並未讓媒體進場，場內「總統好」呼聲不斷。民進黨台中市黨部請餐廳準備了7百個便當給與會者享用。據黨部人員說，這是為了簡單樸實，不希望給外界有大肆慶祝的感覺。

包括台中市當選、落選立委都到場迎接賴清德、蕭美琴，蕭美琴並提早5分鐘到場等候，還微笑向媒體打招呼。 總統當選人賴清德中午在台中市舉辦「感恩茶會」，到場時民進黨人士在場迎接。記者黃寅／攝影

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