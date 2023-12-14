接到輔選指令是當師奶殺手？蔣萬安笑：盡量配合候選人

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於選情，蔣萬安表示他有信心，另被問到南下輔選挑起萬安旋風，以及響起「萬安警報」，是不是黨給的任務是去當「師奶殺手」？他笑說，沒有啦，就是盡量去配合候選人。

蔣萬安在總質詢結束後利用假日輔選，蔣萬安說，上周到高雄，覺得藍軍的士氣有起來，他覺得這個跟總統候選人確定是侯康配以後，整體的氣勢是往上揚。

主持人問他，去高雄輔選，手都抓破了，變師奶殺手？蔣萬安說，大家很熱情，那天就講真的，他發自內心覺得高雄人的熱情就跟高雄的太陽一樣。至於是不是萬安警報響起？他說，不敢講，但是覺得看得出來，大家對於藍軍或這次大選，充滿很高的期待，很希望能夠有一些改變。

至於國民黨主席朱立倫在中常會宣布內部的民調，侯康配和賴蕭配已經黃金交叉點，超過了賴蕭配一點點，蔣萬安說，他相信這樣的趨勢，確定侯康配之後，各界做的民調很多都呈現上揚的趨勢，相信可以預見黃金交叉，只是說是什麼時間點，整個趨勢、整個氣勢是往上提升的，這個很確定。

蔣萬安說，據他了解，國民黨做的各項民調，在基北北桃是領先，但在中南部、雲嘉南、南部這邊當然是比較辛苦。

但他對選情是有信心的，目前幾項民調，國民黨趨勢是往上揚的，最後30天還是必須要非常謹慎，穩紮穩打，去拓展中間選票，還有年輕人。

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