快訊

周海媚生前膝下無子女無配偶 上億遺產繼承者曝光

長年鑽研如何抗慢性發炎 醫自曝每天喝這一物助他停吃止痛藥

「帝王條款」遭出征 吳若權挺國中生：提醒世人互相尊重的重要

接到輔選指令是當師奶殺手？蔣萬安笑：盡量配合候選人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在「千秋萬事」接受節目主持人王淺秋訪問。圖／取自直播畫面
台北市長蔣萬安上午在「千秋萬事」接受節目主持人王淺秋訪問。圖／取自直播畫面

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於選情，蔣萬安表示他有信心，另被問到南下輔選挑起萬安旋風，以及響起「萬安警報」，是不是黨給的任務是去當「師奶殺手」？他笑說，沒有啦，就是盡量去配合候選人。

蔣萬安在總質詢結束後利用假日輔選，蔣萬安說，上周到高雄，覺得藍軍的士氣有起來，他覺得這個跟總統候選人確定是侯康配以後，整體的氣勢是往上揚。

主持人問他，去高雄輔選，手都抓破了，變師奶殺手？蔣萬安說，大家很熱情，那天就講真的，他發自內心覺得高雄人的熱情就跟高雄的太陽一樣。至於是不是萬安警報響起？他說，不敢講，但是覺得看得出來，大家對於藍軍或這次大選，充滿很高的期待，很希望能夠有一些改變。

至於國民黨主席朱立倫在中常會宣布內部的民調，侯康配和賴蕭配已經黃金交叉點，超過了賴蕭配一點點，蔣萬安說，他相信這樣的趨勢，確定侯康配之後，各界做的民調很多都呈現上揚的趨勢，相信可以預見黃金交叉，只是說是什麼時間點，整個趨勢、整個氣勢是往上提升的，這個很確定。

蔣萬安說，據他了解，國民黨做的各項民調，在基北北桃是領先，但在中南部、雲嘉南、南部這邊當然是比較辛苦。

但他對選情是有信心的，目前幾項民調，國民黨趨勢是往上揚的，最後30天還是必須要非常謹慎，穩紮穩打，去拓展中間選票，還有年輕人。

2024選舉 2024總統選舉 蔣萬安 國民黨 王淺秋

延伸閱讀

凱道路權大戰熬夜、拚手速 蔣萬安：將評估公平機制

蔣萬安上任首次總預算案被卡4次 國民黨今「甲動」過關

北市升級跨年規模 5舞台不同主題搭煙火迎2024

影／蔣萬安對「偶像」高歌獻愛 金馬主持人認證：最自帶梗的市長

相關新聞

接到輔選指令是當師奶殺手？蔣萬安笑：盡量配合候選人

台北市長蔣萬安上午接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，對於選情，蔣萬安表示他有信心，另被問到南下輔選挑起萬安旋風，以及響起...

南台綠地民怨衝天 藍擊潰台南「綠色神盾」有望？

民進黨總統候選人賴清德揚言台南本命區總統得票要破歷史紀錄、6席立委連任全壘打，但國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康12月初南下七股光電場抨擊「魚死電生」，直指賴清德本命區的未爆彈；身為賴清德「宿敵」的前議長李全教，這次以無黨籍身分結合藍白力量，力拚賴系立委林宜瑾，連蔡英文總統都專程為林宜瑾站台兩次，南台灣民怨無處宣洩，台南「綠色神盾」也有濃濃危機感。

【專家之眼】從羅森柏格到葛來儀與金德芳

自10月中旬以來，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格第三度訪台，之後美國知名兩岸專家葛來儀等三人聯名為文，以及金德芳教授...

謝武樵任外交部政次

總統府昨發布總統令，任命前駐英代表謝武樵出任外交部政務次長，原政務次長李淳已轉任駐歐盟兼駐比利時代表。

立院朝野協商明年度總預算案 擬通刪總數299億元

立法院長游錫堃今天持續召集朝野黨團協商「113年度中央政府總預算案」（公務預算部分），朝野黨團初步達成共識，擬通刪總數新...

稱職位是世上最困難外長工作…吳釗燮接受外媒採訪 表明總統大選後辭職

華爾街日報13日刊登外交部長吳釗燮的獨家訪問，吳釗燮表示，計畫明年一月總統大選後辭職。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。