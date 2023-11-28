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14000起客戶個資外洩 金管會開罰上海商銀1000萬元

質疑唐鳳心態與職責認知 基進黨：技術天才≠適任政務官

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣基進黨不分區立委參選人史惟筑（左）、台灣基進黨主席王興煥（右）。圖/台灣基進黨提供
台灣基進黨不分區立委參選人史惟筑（左）、台灣基進黨主席王興煥（右）。圖/台灣基進黨提供

台灣基進黨今天舉行記者會，指數發部成立超過一年，卻連打詐都做不好，中國認知作戰，台灣首當其衝，理應對中國滲透有最高的敏感度；台灣基進不分區立委參選人史惟筑表示，數發部主則資通、網路傳播安全，但每次有相關爭議爆出，數發部便開始甩鍋卸責。

台灣基進黨主席王興煥表示，技術天才不等於適任政務官，不是能力問題，是心態與職責認知的問題，中國以認知戰、資訊戰意圖併吞台灣，數發部長唐鳳卻錯將台灣當成太平無事的島嶼，資安即國安，中國對台滲透布建早已完成、正在收網，數發部必須建構數位安全網，保護台灣資安安全。

史惟筑說，目前社會各界對數發部的關注多是放在詐騙案上，但更注重在中國的認知作戰，不要畫錯重點，2023年幾件令人記憶猶新的認知作戰案例，包括誠品顧客個資外洩、日本排放核廢水民眾恐慌搶鹽、Linbay好油進口雞蛋爭議等。大選在即，中國認知作戰手段與強度只會再升級，台灣準備好了嗎？呼籲數發部振作，不要落為外界譏諷的「踢皮球部」。

台灣基進 基進黨 資安 唐鳳

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