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蕭美琴明返台 賴蕭配21日登記

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德預計20日宣布副手由駐美代表蕭美琴出任。圖／總統府提供
民進黨總統參選人賴清德預計20日宣布副手由駐美代表蕭美琴出任。圖／總統府提供

中選會明天起至11月24日，受理總統副總統選舉登記，民進黨總統參選人賴清德確定副手為駐美代表蕭美琴，明天下午對外公布，21日賴蕭配前往中選會登記。

據了解，蕭美琴明天返台，接著一連串行程，21日與賴清德前往中選會登記後，隨即投入立委輔選，26日參加賴清德與立委參選人張美惠的花蓮聯合競選總部開幕。

選舉幹部指出，賴清德與蕭美琴是難得的輔選雙母雞組合，賴蕭都擅於演說，對於拉抬立委選情，會有很大的力道。雖然面對藍白合狀況未明，賴蕭配的壓力增大，但也催出綠營選民的危機感，對於立委選情來說，不一定是壞事。

據悉，蕭美琴返台後，駐美代表傾向由副代表代理，不會如外傳由外交部長吳釗燮接任。

賴清德 蕭美琴 中選會

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